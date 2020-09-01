AB: Karadağ'ın Katılım Sürecini Desteklemeye Devam Edeceğiz

Avrupa Birliği (AB), Karadağ'da yapılan seçimin ardından bu ülkenin AB'ye katılım sürecini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Karadağ'da hafta sonu düzenlenen seçimlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin geniş katılımlı, barışçıl geçtiğinin uluslararası gözlemcilerce gözlemlendiğini belirtti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) ilk raporlarının seçimlerin şeffaf düzenlendiği yönünde olduğunu hatırlatan Borrell, buna karşılık seçim öncesinde bazı konularda kutuplaşmanın ve iktidar partisi lehine dengesiz medya yayınlarının not edildiğini kaydetti.

Borrell, AB üyeliği yönünde ilerlemeye devam edecek yeni parlamentonun ve yeni hükümetin oluşturulmasını beklediklerini, ülkede siyasi ve ekonomik reformların bir an önce yapılması gerektiğini belirterek, "AB, Karadağ'ın üyelik sürecini ve Kovid-19 krizi sonrası ekonomik toparlanmasını desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Balkan ülkesi Karadağ'da 30 Ağustos Pazar günü yapılan genel seçimlerde, iktidardaki Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) öncülüğündeki "Karadağ İçin Kararlı" ittifakı oyların çoğunu almasına rağmen parlamentoda çoğunluğu kaybetmişti.

İktidar ittifakı oyların yüzde 35,06'sını, NATO karşıtı tutumuyla bilinen muhalif Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakı oyların yüzde 32,55'ini alırken, bir başka muhalif ittifak "Bizim Ulusumuz Barıştır" ise yüzde 12,53 oy elde etmişti.

Sonuçlara göre, muhalif kanattaki üç ittifakın elde ettiği sandalye sayısı 41 olurken, DPS ve geçmiş dönemlerdeki koalisyon ortakları ise çoğunluğu kaybetmişti.