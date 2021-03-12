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AB, Johnson and Johnson'ın COVID-19 aşısına onay verdi

Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansının, Johnson and Johnson'ın yeni tip koronavirüs aşısı için bugün verdiği tavsiye kararını onayladı.

12 Mart 2021 Cuma 09:00
AB, Johnson and Johnson'ın COVID-19 aşısına onay verdi
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson'ın geliştirdiği aşıya AB piyasalarında koşullu pazarlama izni verme kararı aldıklarını açıkladı.

Avrupa'da kullanımdaki COVID-19 aşısı sayısının 4'e ulaştığını belirten Kyriakides, "Aşı teslimatlarının mümkün olduğu kadar sorunsuz gerçekleşmesi için şirketle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AB'de daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarına onay verilmişti. AB Komisyonunun onayının ardından Johnson and Johnson aşısı AB'de kullanılabilecek dördüncü COVID-19 aşısı oldu.

Buzdolabında 3 ay saklanabiliyor

AB ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bugün Johnson and Johnson'ın COVID-19'a karşı geliştirdiği aşının kullanılması için onay verilmesini tavsiye etmişti.

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EMA, aşının 18 yaş üzerindeki kişilerde güvenli ve etkili biçimde kullanılabileceğini, tek doz halinde uygulanan Johnson and Johnson aşısının klinik deneylerde yüzde 67 etkili olduğunu bildirmişti.

Söz konusu aşı buzdolabında 3 aya kadar saklanabiliyor.

Teslimat nisanda başlayacak

Johnson and Johnson'ın AB'ye aşı teslimatına en erken nisan ortalarında başlayabileceği belirtiliyor.

AB’de Novavax ve Curevac firmalarının aşılarıyla Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci ise devam ediyor.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABJohnson And Johnson Aşısı
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