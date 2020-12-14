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AB-İngiltere arasında ayrılık müzakereleri sürecek

Avrupa Birliği ile İngiltere arasında yürütülen ticaret anlaşması müzakerelerine, belirlenen süre dolmasına rağmen devam edilecek.

14 Aralık 2020 Pazartesi 08:50
AB-İngiltere arasında ayrılık müzakereleri sürecek
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

Von der Leyen, "Çözülmemiş ana başlıkları tartıştık." dedi; "Neredeyse bir yıldır süren müzakerelere ve tekrar tekrar kaçırılan zaman sınırlarına rağmen bu noktada biraz daha çaba sarf etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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AB ve İngiltere'nin karşılıklı olarak ekiplerine müzakereleri sürdürme talimatı verdiğini belirten Von der Leyen, görüşmelerin Brüksel'de yapılacağını söyledi.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABİngiltere MüzakerelerUrsula Von Der LeyenBoris Johnson
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