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AB, ilk Başsavcısını belirledi

AB'nin mali suçlarla ilgilenecek yeni Başsavcılık makamına Rumen Laura Codruta Kövesi atanacak

AB, ilk Başsavcısını belirledi

AB'nin mali suçlarla ilgilenecek yeni Başsavcılık makamına Rumen Laura Codruta Kövesi atanacak

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:07
AB, ilk Başsavcısını belirledi

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi, yeni kurulacak ve mali suçlarla ilgilenecek başsavcılık makamına Rumen Laura Codruta Kövesi'nin atanması konusunda uzlaştı.

AB Komisyonu, AP ve birlik üyesi ülke temsilcileri arasında yapılan müzakerelerde, mali suçlarla ilgilenecek yeni savcılık makamı olan Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi'ne (EPPO) Avrupa Başsavcısı olarak Kövesi'nin atanması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

AB ülkeleri, 2017 yılında Avrupa savcılığı kurulmasına yönelik iş birliği yapma kararı almıştı.

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Söz konusu makama 22 AB üyesi ülke katılacağını açıklamıştı. Halihazırda İsveç, Macaristan, Polonya, İrlanda ve Danimarka ise EPPO'ya katılmamayı tercih etti.

Söz konusu savcılığın faaliyete geçmesiyle AB üyesi ülkelerin mali konularda daha yakın iş birliği yapması planlanıyor. AB Savcılığı'nın, birliğin bütçesine ve mali çıkarlarına karşı işlenen suçların faillerinin ve suç ortaklarının soruşturulmasından ve yargı önüne çıkarılmasından sorumlu olması öngörülüyor.

Savcılık makamının 2020 yılında faaliyete geçmesi ve merkezinin Lüksemburg'da yer alması bekleniyor. Kövesi'nin görev süresi ise 7 yıl olarak öngörülüyor.

Romanya'da 1973 yılında doğan Kövesi, 2013-2018'de ülkesinde yolsuzlukla mücadeleden sorumlu başsavcı olarak görev yapmıştı.


 

Son Güncelleme: 25.09.2019 16:30
Anahtar Kelimeler:
AB Başsavcısı
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