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AB ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşması yayımlandı

29 Ocak 2021 Cuma 18:00
AB ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşması yayımlandı
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TARAFLAR, 27 AĞUSTOS'TA İMZALADIKLARI SÖZLEŞMENİN FİYAT, ÜRETİM MİKTARLARI VE TESLİMAT TARİHLERİ GİBİ KISIMLARINI "KARARTILMIŞ" ŞEKİLDE YAYIMLADI

Avrupa Birliği (AB) ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten AstraZeneca şirketi arasındaki ön alım anlaşmasında şirketin tedarikte "elinden gelen çabayı" göstereceği ve Birleşik Krallık'taki tesislerde de üretim yapacağı belirtildi.

AB Komisyonu ve ilaç şirketi AstraZeneca arasında yaşanan tedarik sorununun ardından taraflar, 27 Ağustos tarihinde imzaladıkları sözleşmenin fiyat, üretim miktarları ve teslimat tarihleri gibi kısımlarını "karartılmış" şekilde yayımladı.

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Sözleşmede, AstraZeneca'nın AB'ye geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz ile birlikte opsiyonlu olarak 100 milyon doz sağlamak üzere elinden gelen çabayı göstereceği kaydedildi.

Toplam 15 farklı yerde "elinden gelen çaba" ifadesi yer alan sözleşmede, elinden gelen çaba tanımı AstraZeneca ile benzer boyuta, altyapıya ve kaynaklara sahip işletmelerin aşı geliştirme ve üretimindeki yükümlülüklerine benzer seviyede anlamı taşıdığı belirtildi.

Sözleşmede, AstraZeneca firmasının aşı üretimini AB ile birlikte Birleşik Krallık'taki tesislerinde yapacağına dikkat çekildi.

AB'nin aşı çalışmaları ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi için AstraZeneca firmasına 336 milyon avro ön ödeme yapacağı da sözleşmede yer aldı.

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Son Güncelleme: 29.01.2021 18:53
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