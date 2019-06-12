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AB genişlemede görüş ayrılıkları yaşıyor

AB genişlemede görüş ayrılıkları yaşıyor

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:37
AB genişlemede görüş ayrılıkları yaşıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Kuzey Makedonya'yla üyelik müzakerelerinin başlatılmasına tüm üye ülkelerin hazır olmadığını söyledi. 
Tusk ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Brüksel'deki ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 
Kuzey Makedonya'nın son iki yıldır AB'nin beklentilerini karşılayacak şekilde doğru siyasi adımlar attığına dikkati çeken Tusk, "AB'nin kararlarına ilişkin peşin yargıda bulunmak istemiyorum. Siz tüm beklentileri yerine getirdiniz. Ancak dürüst olmam gerekirse, tüm AB üyeleri önümüzdeki günlerde müzakerelerin açılmasına ilişkin karar almaya hazır değil." diye konuştu. 
Tusk, kişisel görüşünün AB Komisyonu'nun tavsiyeleri üzerine Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la müzakerelerin başlatılması yönünde olduğunu belirterek, bunun bir zaman meselesi olduğunu kaydetti. 
Konuya temkinli yaklaştığını ifade eden Tusk, "28 üye ülkenin ortak karar alması bazen istediğimden uzun sürüyor." açıklamasında bulunarak, Kuzey Makedonya ve tüm bölgenin yerinin AB'de olduğunu teyit etti. 

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"NATO VE AB ÜYELİĞİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKTI"
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ise komşularıyla ilişkilerini geliştirdiklerini ve kilit reformlar gerçekleştirdiklerini belirterek, AB Komisyonu'nun iki hafta önce yayımladığı raporda ülkesiyle üyelik müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ülkesinin on yıllardır süregelen sorunlarını çözerek Batı Balkanlar'da istikrara katkı sunduğu değerlendirmesinde bulunan Pendarovski, böylece NATO ve AB üyeliklerinin önündeki engelleri kaldırdıklarını vurguladı.

 

Son Güncelleme: 12.06.2019 14:38
Anahtar Kelimeler:
AB Genişleme
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