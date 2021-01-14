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AB: Facebook'a her üye ülkede dava açılabilir

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Michal Bobek, kişisel verilerle ilgili sosyal medya platformu Facebook'a Avrupa Birliği (AB) üyesi bütün ülkelerde dava açılabileceği yönünde görüş verdi.

14 Ocak 2021 Perşembe 09:18
AB: Facebook'a her üye ülkede dava açılabilir
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Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci olan Avrupa Adalet Divanı'nın Başsavcısı Bobek, Avrupa'daki merkezi İrlanda'da bulunan Facebook'a karşı hukuki sürecin nerede başlatılabileceği hakkındaki davada görüşünü açıkladı.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) çerçevesinde sınır ötesi veri işlemlerindeki ihlallerde genel yetkinin şirketin ana faaliyetlerini yürüttüğü ülkede olduğunu belirten Başsavcı, "Bununla birlikte ilgili diğer ulusal veri koruma otoriteleri, GDPR'nin özel olarak izin verdiği durumlarda kendi ülkelerinde de bu tür işlemleri başlatma hakkına sahiptir" dedi.

Başsavcı, sınır ötesi veri işlemleri ihlallerinde ilgili AB ülkesinde de dava açılabileceğini söyledi.

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Belçika veri güvenlik kurumu başvurmuştu

Belçika veri güvenlik kurumu, Facebook'tan ülkede bazı çerezleri izinsiz kullanmamasını, aşırı veri toplamamasını ve bu şekilde toplanan kişisel verileri silmesini istemişti.

Şirketin bunu reddetmesi üzerine kurum, Brüksel mahkemesinde hukuki süreç başlatmıştı.

Facebook ise GDPR çerçevesinde Belçika mahkemelerinin bu konuda yetkisi bulunmadığını, söz konusu konularda yetkinin şirketin AB'deki merkezi olan İrlanda ve İrlanda veri koruma komisyonunda olduğunu iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABFacebooka Dava
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