banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1110
ALTIN
455.741
DOLAR
7.2351
STERLİN
9.4837
EURO
8.5204
Siyasi intihar
Siyasi intihar
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Testler ve karantina konusu politik krize dönüşmeden…
Testler ve karantina konusu politik...
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
banner355

AB, Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısında bulundu

Yunanistan, AB Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplanması için çağrı yaptı..

11 Ağustos 2020 Salı 15:27
AB, Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısında bulundu
banner337
banner351

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, "Doğu Akdeniz'deki sorunları çözmek için diyalog ve irtibat içinde iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuka uygun davranılması gerekiyor." dedi.

Stano, günlük basın toplantısında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin sorulması üzerine, son gelişmelerin endişe verici olduğunu söyledi.

Artan gerginliğin sorunların çözümüne katkı sağlamayacağını belirten Stano, "Doğu Akdeniz'deki sorunları çözmek için diyalog ve irtibat içinde iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuka uygun davranılması gerekiyor. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, tekrar yapıcı diyaloğun inşa edilmesi için gereken her türlü çabayı sarf ediyor. Tüm muhataplarıyla irtibatı sürüyor." ifadesini kullandı. 

Yunanistan'ın gelişmeleri görüşmek için olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı için çağrıda bulunduğunu teyit eden Stano, üye ülkelerin konuyu görüşeceklerini kaydetti.

Durumu görüşmenin başka yolları da bulunduğunu aktaran Stano, ay sonunda düzenlenecek gayriresmi dışişleri bakanları toplantısında (Gymnich) Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağını bildirdi. 

banner341
Türkiye'ye yönelik yaptırımın gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Stano, dışişleri bakanlarının 13 Temmuz'da düzenlenen Dış İlişkiler Konseyinde Türkiye'yle diyaloğu artırma kararı aldığını anımsattı.

Yüksek Temsilci Borrell'in aynı zamanda Türkiye'ye yönelik atılabilecek adımlar üzerinde çalışma konusunda da görevlendirildiğini hatırlatan Stano, AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle dayanışma içinde olduğunu söyledi.

YUNANİSTAN'DAN AB DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİNE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşmek üzere Başbakanlıkta bir araya geldi. 

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Atina yönetiminin AB Dış İlişkiler Konseyini "Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında acil toplantıya çağırdığı belirtildi.

Öte yandan, Bakan Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile de bir araya gelerek Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında ABD'li büyükelçiyi bilgilendirdiğini aktardı.

banner360
Son Güncelleme: 11.08.2020 18:10
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdenizdeki SorunlarAB Dışişleri BakanlarıYunanistanPeter Stano
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Abd'den Rusya'nın Aşı Açıklamasına
Abd'den Rusya'nın Aşı Açıklamasına "önemli Olan Aşının Güvenilir Ve Etkili Olması" Yanıtı
Bm: Beyrut Limanı'ndaki Patlamada En Az 34 Mülteci Öldü
Bm: Beyrut Limanı'ndaki Patlamada En Az 34 Mülteci Öldü
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 166 Bini Geçti
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 166 Bini Geçti
Beyrut Limanı'ndaki Patlamada Ölenlerin Sayısı 171'e Yükseldi
Beyrut Limanı'ndaki Patlamada Ölenlerin Sayısı 171'e Yükseldi
Ab, Venezuela İçin Uluslararası Temas Grubunu Toplantıya Çağıracak
Ab, Venezuela İçin Uluslararası Temas Grubunu Toplantıya Çağıracak
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda “temkinli“
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda “temkinli“
Hindistan’daki Sellerde Ölü Sayısı 246'ya Yükseldi
Hindistan’daki Sellerde Ölü Sayısı 246'ya Yükseldi
İngiltere’de Karantina Döneminde 730 Bin Kişi İşini Kaybetti
İngiltere’de Karantina Döneminde 730 Bin Kişi İşini Kaybetti
Çin'de Şiddetli Yağış: 6 Ölü
Çin'de Şiddetli Yağış: 6 Ölü

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim