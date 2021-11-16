banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
15 Kasım özel çekilişi yapıldı
15 Kasım çekilişi yapıldı
Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji'den uyarı
Araç kayıt bugün kapalı
Araç kayıt bugün kapalı
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi çizmeli!
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi...
banner405
Flaş Haber
Vaka sayılarında artış
Kapat

AB Dışişleri Bakanları toplantısında Maraş da konuşuldu

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Maraş konusunda Türkiye’ye “tek taraflı adım attı” eleştirisinde bulunup, gelecek ayki Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bir "seçenekler belgesi" hazırlayacağı açıklaması yaptı.

16 Kasım 2021 Salı 09:45
AB Dışişleri Bakanları toplantısında Maraş da konuşuldu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları ve AB-Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanları toplantılarının ardından basına açıklamalarda bulundu. 

Borrell, "Türkiye'nin tek taraflı adım attığı" konusunda hemfikir olduğunu, bu konuda neler yapılabileceğine ilişkin kısa süre içinde, gelecek ayki Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bir "seçenekler belgesi" hazırlanacağını kaydetti.

AB'ye üye 27 ülkenin dışişleri bakanları, Brüksel'de Belarus, Batı Balkanlar, Sahel bölgesi, Etiyopya, Sudan ve Kıbrıs'taki Maraş konusunu ele almak için bir araya gelmişti.

banner341
AB, BELARUS'A KARŞI 5. YAPTIRIM PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞTI

"Belarus'a karşı 5. yaptırım paketi üzerinde anlaştık. Gelecek günlerde son halini alacak." diyen Borrell, yaptırım rejiminin kapsamını genişletme kararının "savunmasız göçmenleri sömürenleri daha isabetli şekilde hedef almalarını" sağlayacağını söyledi.

AB Temsilcisi, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemleriyle gerilen siyasi atmosferle ilgili şunları aktardı:

"Bazı siyasi liderler, seçim olmayan yılları önemli reform alanlarında ilerleme sağlamak için kullanmak yerine, bölücü ve ayrılıkçı söylemler kullanıyorlar. Bosna Hersek'in tek, birleşik ve egemen bir ülke olduğuna bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyorum. Liderler diyaloga dönmelidir."
Belgrad-Priştine Diyaloguna da değinen Borrell, Kosova ve Sırbistan'ın ilişkilerinin normalleşmesi için çalışması gerektiğini belirterek, sene sonundan önce yüksek düzeyli bir toplantı daha düzenlemeyi umduklarını dile getirdi.


 

banner360
Son Güncelleme: 16.11.2021 11:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'da düzensiz göçmenleri kurtaranlar için 25 yıla kadar hapis
Yunanistan'da düzensiz göçmenleri kurtaranlar için 25 yıla kadar hapis
Avrupa Birliği'nin 2022 bütçesi belirlendi
Avrupa Birliği'nin 2022 bütçesi belirlendi
Google, Avustralya'ya 740 milyon dolar yatırım yapacak
Google, Avustralya'ya 740 milyon dolar yatırım yapacak
Uzayda yeni kriz: Yüzlerce enkaz yörüngeye dağıldı
Uzayda yeni kriz: Yüzlerce enkaz yörüngeye dağıldı
Cumbre Vieja Yanardağı nedeniyle 2 bin 623 bina zarar gördü
Cumbre Vieja Yanardağı nedeniyle 2 bin 623 bina zarar gördü
İtalya'da toplu taşımada tedbirler genişletildi
İtalya'da toplu taşımada tedbirler genişletildi
ABD'nin 3 büyük ilaç firmasına 38 milyar dolarlık dava
ABD'nin 3 büyük ilaç firmasına 38 milyar dolarlık dava
Avrupa ve Asya'da 'kuş gribi salgını' alarmı
Avrupa ve Asya'da 'kuş gribi salgını' alarmı
İngiltere'de terör tehdit seviyesi “ciddi“ye yükseltildi
İngiltere'de terör tehdit seviyesi “ciddi“ye yükseltildi
İngiltere'de dün hastane önündeki patlamanın “terör olayı“ olduğu açıklandı
İngiltere'de dün hastane önündeki patlamanın “terör olayı“ olduğu açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim