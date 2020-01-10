banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118664
ALTIN
294.072
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6642
EURO
6.5257
Girne-Değirmenlik Anayolunda tır araç alev aldı
KAMYON ALEV ALDI
Yağmur geliyor!
YAĞMUR GELİYOR!
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahsın tutukluluğu uzatıldı
4 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK

AB Dışişleri Bakanları Orta Doğu Gündemiyle Toplandı

AB Dışişleri Bakanları Orta Doğu Gündemiyle Toplandı

10 Ocak 2020 Cuma 16:26
AB Dışişleri Bakanları Orta Doğu Gündemiyle Toplandı

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKALARI YÜKSEK TEMSİLCİSİ JOSEP BORRELL: "ÜYE ÜLKELERLE ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER HAKKINDA STRATEJİK BİR TARTIŞMA YÜRÜTMEK İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISINDA BULUNDUM. BÖYLELİKLE RESMİ DAHA GENİŞ BİR ŞEKİLDE ANALİZ EDEBİLİRİZ" 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran, Irak ve Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Brüksel'de olağanüstü toplandı.
Toplantı öncesinde basına açıklamada bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Üye ülkelerle Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında stratejik bir tartışma yürütmek için olağanüstü toplantı çağrısında bulundum. Böylelikle resmi daha geniş bir şekilde analiz edebiliriz." diye konuştu.
Borrell, toplantıda ilk olarak Libya'daki gelişmelerin ele alınacağını belirterek bu çerçevede yürütülen görüşmeler hakkında bilgi alışverişi yapılacağını kaydetti.
Yüksek Temsilci Borrell, toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin de katılacağını aktardı. 
Dışişleri bakanlarının aynı zamanda İran'daki gelişmeleri de ele alacağını ifade eden Borrell, bu bölümde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in gelişmeler hakkında bilgi vereceğini söyledi. 
"AB DAHA ETKİN TUTUM SERGİLEMELİ"
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran'da düşmesi konusunun her yönüyle araştırılmasının önemine işaret ederek Tahran yönetiminin bu konudaki araştırmalara açık olduğu yönünde verdiği sinyallerin önemli olduğunu söyledi.
Schallenberg, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması için AB'nin daha etkin bir tutum sergilemesi gerektiğini kaydederek, "Eğer taraflar müzakere masasına gelmiyorlarsa biz müzakere masasını onlara götürmeliyiz." diye konuştu.
İki taraf arasında bir diyalog kanalının kurulmasının önemine işaret eden Schallenberg, şiddet sarmalından uzaklaşarak siyasi diyaloğa kapı aralanması gerektiğini ifade etti.

banner317
"LİBYA İKİNCİ SURİYE OLUR"
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da "Libya için kısa bir süre içinde siyasi çözüm bulmazsak Libya ikinci bir Suriye olur. Bunun olmaması lazım." ifadesini kullandı.
Bu konuda Berlin sürecini başlattıklarını anımsatan Maas, Libya'da ateşkesin sağlanmasını ve bir silah ambargosunun uygulanmasını istediklerini aktardı.
Yarın Başbakan Angela Merkel'in Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğine işaret eden Maas, "Bu ihtilafta Rusya önemli rol oynadığı için Putin ile görüşeceğiz ve Rusya’nın çözümün bir parçası olmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.
AB’nin de Irak’ta ve Orta Doğu’da bir rol oynaması gerektiğini söyleyen Maas, Irak’ın ABD ile İran arasında bir çatışma sahnesine dönüşmemesi gerektiğini belirtti.
Maas, Avrupalıların Irak’a hem askeri ve hem de sivil alanda çok yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Bunların kaybolmaması gerekir." dedi.
Terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Maas, DEAŞ’a karşı mücadelenin sonlandırılması durumunda bunun Irak’ı büyük ölçüde istikrarsızlaştıracağı ve "DEAŞ’a yeni oyun alanları açacağı" uyarısında bulundu.
Alman bakan, İran ile nükleer anlaşmadan doğan taahhütlerini yerine getirmesi konusunda görüşeceklerini, bunların yerine getirilmemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Maas, bundan dolayı nükleer anlaşmanın bir geleceği olması gerektiğini belirterek riayet edilmediğinde anlaşmanın geleceğinin olmayacağını söyledi. Heiko Maas, İran’dan anlaşmaya uymasını beklediklerini kaydetti.
 

Son Güncelleme: 10.01.2020 20:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı
ABD, Tahran'da düşen uçakla ilgili “önemli bilgi“yi Ukrayna ile paylaştı
ABD, Tahran'da düşen uçakla ilgili “önemli bilgi“yi Ukrayna ile paylaştı
Libya krizi - İtalya medyası: Başbakan Conte, Türkiye'de Erdoğan'a General Hafter'in mesajını iletecek
Libya krizi - İtalya medyası: Başbakan Conte, Türkiye'de Erdoğan'a General Hafter'in mesajını iletecek
Meghan Markle ve Prens Harry'nin 'kraliyet' kararı: Madame Tussauds Müzesi, çiftin balmumu heykellerini kaldırdı
Meghan Markle ve Prens Harry'nin 'kraliyet' kararı: Madame Tussauds Müzesi, çiftin balmumu heykellerini kaldırdı
Rusya sesten 10 kat hızlı balistik füzeleriyle Karadeniz'de tatbikat yaptı
Rusya sesten 10 kat hızlı balistik füzeleriyle Karadeniz'de tatbikat yaptı
ABD yönetiminin gündeminde “Irak'tan çekilme“ konusu yok
ABD yönetiminin gündeminde “Irak'tan çekilme“ konusu yok
Meghan Markle-prens Harry “krizi” İngiliz Basınında:“kaosa Geri Sayım”
Meghan Markle-prens Harry “krizi” İngiliz Basınında:“kaosa Geri Sayım”
Tahran: “Uçağı düşürdüğümüz iddiaları asılsız”
Tahran: “Uçağı düşürdüğümüz iddiaları asılsız”
Avustralya yangınları: “Sert rüzgâr ve aşırı sıcaklar nedeniyle 'zor' bir gün bekleniyor”
Avustralya yangınları: “Sert rüzgâr ve aşırı sıcaklar nedeniyle 'zor' bir gün bekleniyor”
ABD, Suriye’de İran destekli grupları vurdu
ABD, Suriye’de İran destekli grupları vurdu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim