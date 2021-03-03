AB'den Yunanistan'a 'temel haklara saygı' çağrısı

Yunanistan’ın sığınmacılara karşı insanlık dışı tutumu Avrupa Birliği’nin de gündeminde.

Yunan askerlerinin geçen hafta çok sayıda mülteciyi darp ederek ve değerli eşyalarına el koyarak Türkiye’ye geri itmesine ilişkin Avrupa Komisyonu’ndan açıklama geldi.

Konuya ilişkin soruya yazılı cevap veren Komisyon, Atina yönetimine temel haklara saygılı olma çağrısı yaptı.

Açıklamada, AB ülkelerinin Avrupa değerleri doğrultusunda hareket etmesi gerektiği bildirildi. Geri itme ve kötü davranma iddialarının Komisyon tarafından çok ciddiye alındığı vurgulandı.

İlgili makamların soruşturması bekleniyor

Yaşanan olaylara ilişkin ilgili makamların, kanuna aykırı uygulamaların takibi için soruşturma yapmasının beklendiği belirtildi.

Komisyon, sınırda sığınmacılara karşı alınan tedbirlerin orantılı ve temel haklara saygılı olması gerektiğini de hatırlattı.