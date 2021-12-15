AB'den yeni düzenleme: Reşit olmayana doğrudan reklam yapılmayacak

Strazburg'da bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) İç Pazar ve Tüketici Koruma Komitesi, dijital platformların faaliyetlerini değiştirecek "Dijital Hizmetler Yasası" teklifini görüştü.

Komite üyesi milletvekilleri, dijital platformlara yeni kurallar getirecek yasa tasarısına ilişkin belgeyi 36 "evet", 7 "hayır" ve 42 "çekimser" oyla kabul etti.

Kurallar açık biçimde tanımlanacak

Buna göre, çevrim içi platformlar, sosyal medya ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları ve hesap verebilirlik kuralları yeni yasayla açık biçimde tanımlanacak.

Yasa dışı ve zararlı içeriğin yayılmasında oluşturdukları belirli riskler nedeniyle büyük çevrim içi platformlar yükümlülüklere tabi olacak.

Dijital alanda kullanıcıların hakları korunarak, yasa dışı ürünler, hizmetler ve içeriklerle mücadele edilecek.

Platformlarda kullanılan algoritmaların şeffaflığı artırılacak. Çevrim içi platformların, kullanıcıların davranışlarını etkilemek için karanlık modeller ve aldatıcı teknikler kullanması yasaklanacak.

Reşit olmayanlar için tedbir alınacak

Reşit olmayanlar internet ortamındaki ürün ve hizmet pazarlamalarından korunacak. Reşit olmayanlara yönelik doğrudan reklam yapılmayacak.

Avrupa Birliği (AB), 20 yıl önce hazırlanan e-ticaret kurallarını günün koşullarına uygun biçimde güncellemeye çalışıyor. Bu nedenle AB Komisyonu tarafından hazırlanan teklifin ilk hali, nefret söylemi veya terörizm gibi içerikleri veya yasa dışı ve sahte ürünleri kaldırmayan platformlara, küresel gelirlerinin yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanmasını içeriyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler ile AP Genel Kurulu'nun uzlaşması gerekiyor.