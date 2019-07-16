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AB'den Türkiye'ye yönelik “Doğu Akdeniz“ kararları

AB'den Türkiye'ye yönelik “Doğu Akdeniz“ kararları

16 Temmuz 2019 Salı 05:41
AB'den Türkiye'ye yönelik “Doğu Akdeniz“ kararları

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek, bazı adımlar atma kararı aldı..AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı kapsamında sonuç bildirgesi yayınlandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin yasa dışı olduğu savunulan bildirgede, AB'nin bu duruma yönelik çeşitli kararlar aldığı belirtildi.

AB'NİN DOĞU AKDENİZ KARARLARI

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Bildirgede, AB'nin Türkiye'ye sağladığı katılım öncesi fonlarda kesinti yapılmasına, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesine, Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasına ve Ortaklık Konseyi ile üst düzey diyalog toplantılarına bir süreliğine ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Bildirgede, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesi halinde AB'nin hedef odaklı tedbir seçenekleri üzerinde de çalışacağına işaret edildi.

Kararlar arasında bulunan AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardımı (IPA) çerçevesinde 2014-2020 döneminde Türkiye'ye taahhüt ettiği 4,45 milyar eurodan bir miktar kesinti yapması öngörülüyor.

AB'nin finans kurumu olan ve yatırımları finanse eden Avrupa Yatırım Bankası'nın ise 2018 yılında Türkiye'de sağladığı toplam kredi miktarı 386 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Türkiye ve AB arasında müzakere edilen havacılık anlaşmasında da AB’nin anlaşmaya Türkiye’nin tanımadığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) dahil etmeye çalışması nedeniyle ilerleme kaydedilemiyor.

Son Güncelleme: 16.07.2019 09:18
Anahtar Kelimeler:
Ab Türkiye Yaptırım
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