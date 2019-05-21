AB'den tek kullanımlık plastik ürünlere yasak

AB KONSEYİ, KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN TABAK, ÇATAL, BIÇAK VE PİPET GİBİ TEK KULLANIMLIK PLASTİK ÜRÜNLERİ 2021'DEN İTİBAREN YASAKLAYAN DÜZENLEMEYİ ONAYLADI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, atıklarla mücadele için en sık karşılaşılan tek kullanımlık plastik ürünleri 2021 yılından itibaren yasaklayacak düzenlemeye onay verdi.

AB Konseyi, denizler ve kıyılarda en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını yasaklamaya yönelik düzenlemenin kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, uygun alternatiflerin bulunduğu tek kullanımlık plastik ürünler, 2021 yılından itibaren piyasalardan yasaklanacak.



AB üyesi ülkeler, 2029 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin yüzde 90'ını toplama hedefi koyacak.

Söz konusu düzenleme, daha önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanmıştı.

