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AB'den sivil toplum kuruluşlarına 1,5 milyar euroluk destek

Avrupa Birliği Komisyonu, AB üyesi olmayan ülkelerde sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla 1,5 milyar euroluk program başlatma kararı aldığını duyurdu.

15 Aralık 2021 Çarşamba 09:40
AB'den sivil toplum kuruluşlarına 1,5 milyar euroluk destek

Avrupa Birliği (AB)  Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021-2027 döneminde yürütülecek Küresel Avrupa Sivil Toplum Kuruluşları Programı ile AB dışında kalan ülkelerde sivil toplum ile bağımsız yönetim ve kalkınma aktörlerinin demokratik süreçlere katkıları, daha iyi kalkınma sağlamaları desteklenecek.

Sivil toplum kuruluşlarının insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve istikrara katkılarının hayati önem taşıdığı belirtilen açıklamada AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in görüşlerine yer verildi.

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"Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları tehdit altında"

Sivil toplumun insan hakları ihlallerinin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynadığını belirten Borrell, "Ama maalesef dünyanın birçok yerinde sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları tehdit altında. Karşı karşıya kaldıkları zorlukların farkındayız, dinliyoruz ve harekete geçiyoruz" ifadesini kullandı.

Program kapsamında AB ortağı ülkelerde öncelik alanı olarak belirlenen kapsayıcı, katılımcı, güçlü ve bağımsız sivil toplum ile demokratik alanda sivil toplum çalışmalarını desteklemek amacıyla 1,33 milyar euro ayrılacak.

İkinci öncelik alanı olarak belirlenen kalkınma, eğitim ve farkındalık çalışmaları 151 milyon euro ile desteklenecek.

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