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AB'den Kovid-19'la mücadele için 230 milyon euro yardım

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 230 milyon avroluk yardım paketini kabul etti. 

AB'den Kovid-19'la mücadele için 230 milyon euro yardım

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 230 milyon avroluk yardım paketini kabul etti. 

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:22
AB'den Kovid-19'la mücadele için 230 milyon euro yardım
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AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic ve Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel'de basın toplantısı düzenleyerek Kovid-19'la mücadeleye ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi. 
Lenarcic, Kovid-19'un halihazırda 29 ülkeye yayıldığını ve yaklaşık 2 bin 600 kişinin ölümüne yol açtığını belirterek geçen haftalarda AB ülkelerine hazırlıkların artırılması konusunda yapılan çağrının ne kadar yerinde olduğunun görüldüğünü söyledi. 
Üye ülkelerin koordineli bir şekilde ve birlik içinde hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Lenarcic, "Kovid-19'un küresel bir sınama olduğuna ilişkin hiçbir şüphe kalmadı. Tüm uluslararası toplumun iş birliği yapması şart." diye konuştu. 
İtalyan hükümetinin ülkede yayılan Kovid-19'a ilişkin "hızlı" tepki verdiğini vurgulayan Lenarcic, ülkenin altyapısı ve deneyimlerine güvendiğini kaydetti. 
Lenarcic, "AB, koronavirüsle mücadele için 230 milyon euroluk yardım paketini kabul etti." dedi. Yardımın bir kısmının Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) aktarılacağı bilgisini paylaşan Lenarcic, bir kısmının da üye ülkelere, araştırma çalışmalarına ve ortak ülkelere verileceğini anlattı. 
 "SCHENGEN'DE SINIR KONTROLÜ KARARI ÜYE ÜLKELERİN"

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İtalya'da artan vakaların ardından Schengen bölgesinde sınır kontrollerinin uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna ilişkin Lenarcic, "Schengen sınırlarını kapatma ya da kontrol uygulama kararı üye ülkelerin yetkisindedir. Halihazırda DSÖ ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) seyahat ve ticaretin kısıtlanmasını öneren bir tavsiye gelmedi." diye konuştu.
Herhangi bir tedbir alınmadan önce bilimsel verilere dayanan bir tehdit analizi yapılması gerektiğine işaret eden Lenarcic, adımların "orantılı" ve "koordineli" bir şekilde atılması gerektiğinin altını çizdi.
"PANİK VE YANLIŞ BİLGİ HAKİM GELMEMELİ"
AB Komisyonunun Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Kyriakides, "Virüsler sınır tanımıyor. En temel önceliğimiz vatandaşlarımızı korumak." şeklinde konuştu. 
İtalyan yetkililerle yakın irtibatın sürdüğünü ifade eden Kyriakides, DSÖ ve ECDC'den bir ekibin yarın İtalya'ya gönderileceğini açıkladı. 
Kyriakides, AB Komisyonunun üye ülkelere gerekli her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirterek "Panik ve yanlış bilginin hakim gelmesine izin vermememiz gerekiyor. Koordineli, birlik içinde ve uyumlu bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

 

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Son Güncelleme: 24.02.2020 13:32
Anahtar Kelimeler:
Ab Kovid 19 Mücadele
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