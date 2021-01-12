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AB'den İran'a nükleer anlaşmaya uy çağrısı

Avrupa Birliği, İran'a uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetinden vazgeçmesi çağrısında bulundu.

12 Ocak 2021 Salı 10:20
AB'den İran'a nükleer anlaşmaya uy çağrısı
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'dan 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi.

İran'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı, uranyumu yeniden yüzde 20 zenginleştirme faaliyetini ciddi bir gelişme ve endişe konusu olarak tanımladı.

Josep Borell, "İran'ı, gerginliği tırmandırmaktan kaçınmaya ve gecikmeksizin bu gidişattan geri dönmeye çağırıyoruz" dedi.

"AB taahhütlerine sadık kaldı"

ABD'nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesinin ve İran'a yaptırımları yeniden başlatmasının yol açtığı meseleleri kabul ettiklerini belirten yüksek temsilci,
AB'nin ise taahhütlerine sadık kaldığını ve yaptırımları kaldırdığını vurguladı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor.

Trump, İran'a yaptırımları yeniden başlatmıştı

ABD, Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yaptırımları yeniden başlamıştı. İran da buna karşı anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını duyurmuştu.

İran ayrıca Fordo'daki nükleer tesiste uranyumu yüzde 20 saflıkta zenginleştirmeye başlamıştı. Nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın bu faaliyetinden "derin endişe" duyduklarını bildirmişti.

İran, nükleer anlaşmaya imza atmadan önce de bu oranda uranyum üretiyordu. Uranyumun yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmesi, nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

İran ise nükleer programının barışçıl olduğunu ve nükleer anlaşmanın taraflarının yükümlülüklerine uyması halinde kendisinin de anlaşmadaki taahhütlerini yerine getireceğini ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDIranNükleer Anlaşma
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