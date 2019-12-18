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AB'den göç için “küresel işbirliği“ mesajı

Avrupa Birliği (AB), göç konusunda "küresel iş birliğinin" önemli olduğuna dikkati çekerek, göçün getirdiği fırsatlardan faydalanabilmek için kapsamlı ortaklıkların inşa edilmesi gerektiğini kaydetti. 

AB'den göç için “küresel işbirliği“ mesajı

Avrupa Birliği (AB), göç konusunda "küresel iş birliğinin" önemli olduğuna dikkati çekerek, göçün getirdiği fırsatlardan faydalanabilmek için kapsamlı ortaklıkların inşa edilmesi gerektiğini kaydetti. 

18 Aralık 2019 Çarşamba 11:44
AB'den göç için “küresel işbirliği“ mesajı

AB Komisyonu ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında yazılı bir açıklama yaptı. 
Açıklamada, Avrupa'nın tarihinin göç tarafından şekillendiği belirtilerek, "Tüm göçmenler eşit koruma ve insan haklarına tabidir." ifadesi kullanıldı. 
AB'nin göçmenlerin haklarını ve özgürlüklerini koruma konusunda kararlı olduğu kaydedilen açıklamada, birliğin aynı zamanda göçün güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için girişimleri bulunduğu anımsatıldı. 

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Açıklamada, göç konusunda "küresel iş birliğinin" gerekli olduğuna işaret edilirken, göçün getirdiği fırsatlardan faydalanabilmek için kapsamlı ortaklıkların inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. 
Bu çerçevede göçe kaynak olan, geçit sağlayan ve göç alan ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, AB'nin her zaman uluslararası hareketliliğe destek vereceğinin altı çizildi. 

 

Son Güncelleme: 18.12.2019 16:12
Anahtar Kelimeler:
Ab GöçKüresel Işbirliği
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