AB'den düşen Ukrayna uçağına ilişkin detaylı soruşturma çağrısı

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Michel, hayatın kaybedenlerin yakınlarının ne olup ne bittiğini bilme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Michel, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun düşen Ukrayna uçağına ilişkin açık ve detaylı soruşturma çağrılarını destekliyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşme nedeninin kara kutuların analizinden sonra açığa çıkacağını belirterek, kara kutuların, Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini, Ukraynalıların da komite toplantılarına iştirak edebileceğini bildirmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise uçağın İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

İRAN'DAN "DÜŞEN UÇAĞIN FÜZEYLE VURULDUĞU" İDDİALARINA YALANLAMA

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle vurulduğu yönündeki iddiaların ABD'nin algı operasyonu olduğunu savundu.

Rebii, yaptığı yazılı açıklamada İran Sivil Havacılık Kurumunun, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kararlarına göre kaza inceleme komisyonu kurduğunu ve olayı şeffaf, dikkatli ve süratli şekilde incelediğini ifade etti.

İlgili ülkelerin uzmanlarının katılımıyla kazanın tüm yönleriyle incelendiğini aktaran Rebii, uçağın sahibi Ukrayna, üretici firma Boeing, motor üreticisi Fransa ve kazada vatandaşları ölen ülkelerin de tahkikata dahil olabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla teknik incelemelerin düzenli ve süratli bir şekilde yapıldığını ve tamamlandığında ilan edileceğini ifade eden Rebii, ABD'den gelen açıklamayla ilgili olarak ise "ABD, tamamen alışık olduğumuz algı operasyonunun bir parçası olarak Pentagon'dan adını vermek istemeyen bir yetkilinin ağzından uçağın isabet eden 2 füze nedeniyle düştüğü yönündeki haberi basına yaydı. Bu iddianın gelecekte gerçekten uzak ve yalan olduğu ortaya çıkacağı için, kimse sorumluluğu üstüne almayacak." görüşlerini paylaştı.

ABD'yi yalan üretmek ve algı operasyonu yapmakla suçlayan Rebii, "ABD hükümetinin ve bilerek ya da bilmeyerek onunla birlikte hareket edenlerin yürüttüğü algı operasyonu acılı ailelerin yarasına tuz basmaktadır. ABD, bu algı operasyonunda hedefine ulaşmak için olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini de kurban seçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Musevi de iddialara tepki göstererek, ilgili ülkelerin çalışmalara katılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bu konuda elinde belge bulunan tüm devletlerden ellerindeki bilgileri inceleme komisyonuna ulaştırmalarını istedi.

İNGİLTERE: "ELİMİZDE UKRAYNA UÇAĞININ İRAN TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNE DAİR BİLGİ VAR"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu kaydederek, şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Johnson, yazılı açıklamasında, "trajedi" olarak nitelediği olayda 4 İngiliz'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Ellerinde uçağın İran tarafından ateşlenen karadan havaya füzeyle vurulduğuna dair bilgi olduğunu belirten Johnson, "Bu kasıtlı olmayabilir. Kanada ve uluslararası ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi tam ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Hayatlarını kaybedenlerin cesetlerinin derhal ülkelerine gönderilmesinin önemine dikkati çeken Johnson, ayrıca bölgede gerginliğin azaltılması için tüm taraflara çağrıda bulundu.