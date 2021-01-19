Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Yarını düşünen kim?
Yarını düşünen kim?
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
banner376

AB'den Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesi Türkiye'ye mesaj

19 Ocak 2021 Salı 19:15
AB'den Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesi Türkiye'ye mesaj
banner337
banner351

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ BORRELL: "(ÇAVUŞOĞLU İLE) DİNAMİKLERİ DEĞİŞTİREBİLECEK MİYİZ, BUNA BAKACAĞIZ. BEN DEĞİŞTİREBİLECEĞİMİZDEN EMİNİM"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB-Türkiye ilişkileri açısından ortamın geçen yazdan iyi olduğunu, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapacağı görüşmede dinamikleri değiştirebileceklerini söyledi.

Borrell, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda "ortak dışişleri ve savunma politikası" konulu oturumda milletvekillerine bilgi verdi.

Çavuşoğlu ile 21 Ocak'ta görüşecek olan Borrell, "Uzun bir toplantı yapacağız. Daha iyi bir anlayış bulmaya çalışacağız." dedi.

banner341
AB liderlerinin 10 Aralık'taki zirve toplantısında Türkiye ile daha iyi komşuluk için açık bir sinyal verdiğini vurgulayan Borrell, "Bunun için iki tarafın da çabası gerekiyor." ifadesini kullandı. 

Borrell, Türkiye-AB ilişkileri ve Çavuşoğlu ile yapacağı toplantı hakkında şunları dile getirdi:

"Şu andaki ortam geçen yazdan daha iyi. Çavuşoğlu ile görüşmemin, ağustosta Malta'da yaptığımız bir saat sürmeyen toplantıdan daha uzun sürmesini ümit ediyorum. Dinamikleri değiştirebilecek miyiz, buna bakacağız. Ben değiştirebileceğimizden eminim."

Çavuşoğlu, 20-22 Ocak tarihlerindeki Brüksel ziyaretinde Borrell'in yanı sıra AB Konseyi ve AB Komisyonu yetkilileriyle görüşecek. Çavuşoğlu ayrıca Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

banner360
Son Güncelleme: 19.01.2021 20:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi
İstinaf, Arda Turan'a “cinsel taciz“ suçundan verilen beraat kararını bozdu
İstinaf, Arda Turan'a “cinsel taciz“ suçundan verilen beraat kararını bozdu
Kanada'da aksini beyan etmeyen yetişkinlerin organları, öldüklerinde nakledilecek
Kanada'da aksini beyan etmeyen yetişkinlerin organları, öldüklerinde nakledilecek
Endonezya’da yılbaşından bu yana doğal afetler 145 can aldı
Endonezya’da yılbaşından bu yana doğal afetler 145 can aldı
Biden, seyahat yasağını uygulamaya devam edecek
Biden, seyahat yasağını uygulamaya devam edecek
Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem
Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem
1080 doz Pfizer aşısı Metehan sınır kapısından teslim alındı
1080 doz Pfizer aşısı Metehan sınır kapısından teslim alındı
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 81'e ulaştı
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 81'e ulaştı
Endonezya'da sel nedeniyle yaklaşık 113 bin kişi yerinden oldu
Endonezya'da sel nedeniyle yaklaşık 113 bin kişi yerinden oldu
Biden "Müslüman ülkelere vize yasağı"nı kaldıracak
Biden "Müslüman ülkelere vize yasağı"nı kaldıracak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim