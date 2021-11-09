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AB'den Belarus'a yaptırımları genişletme çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya ile Belarus sınırındaki göçmen krizinin ardından AB üyesi ülkelerden Belaruslu yetkililere yönelik genişletilmiş yaptırım rejimini onaylaması çağrısında bulundu.

09 Kasım 2021 Salı 08:33
AB'den Belarus'a yaptırımları genişletme çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya ile Belarus sınırındaki göçmen krizinin ardından AB üyesi ülkelerden Belaruslu yetkililere yönelik genişletilmiş yaptırım rejimini onaylaması çağrısında bulundu.

"Belarus, insanların hayatını tehlikeye atmaktan vazgeçmeli. Göçmenlerin siyasi amaçlar için Belarus tarafından araç olarak kullanılması kabul edilemez." ifadesini kullanan von der Leyen, AB'ye bu şekilde yapılan baskının işe yaramayacağını belirtti.

Leyen'den çağrı geldi

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Polonya, Letonya ve Litvanya'nın başbakanları ile konuşarak AB'nin dayanışmasını dile getirdiğini ve bu ülkeleri nasıl destekleyeceğini ele aldığını bildiren von der Leyen, şunları kaydetti:

"Üye ülkelere, bu hibrid saldırının sorumlusu olan Belaruslu yetkililere yönelik genişletilmiş yaptırım rejimini onaylamaları çağrısında bulunuyorum. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile koordinasyon içinde, kendi vatandaşlarının Belarus makamlarının kurduğu tuzağa düşmesini önleyecek şekilde hareket etmelerini sağlamak için kaynak ve transit ülkeleri ziyaret edecek.

AB, özellikle kara listeye alma yolu da dahil olmak üzere insan kaçakçılığında etkin olan üçüncü ülke hava yolu şirketlerine nasıl yaptırım uygulanacağını da inceleyecek."

Von der Leyen, ayrıca Birleşmiş Milletler ile insani bir krizin ortaya çıkmasını önlemenin ve göçmenlerin kendi ülkelerine gönderilmelerinin yollarını da araştıracaklarını bildirdi.

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