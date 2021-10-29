AB'den Arakanlı Müslümanlara 12 milyon euro yardım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yerlerinden edilmiş ve çatışmalardan etkilenen Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere ilave insani yardım sağlayacak.
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, 884 binden fazla Arakanlı Müslüman mültecinin Bangladeş'te olduğu anımsatılarak, söz konusu mültecilerin kamplarda yaşadığı ve insani yardıma muhtaç oldukları kaydedildi.
12 milyon euro ek yardım
Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
Arakanlı Müslümanlara yönelik "etnik temizlik"
Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.