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AB'den Arakanlı Müslümanlara 12 milyon euro yardım

Avrupa Birliği, Bangladeş ve Myanmar'daki Arakanlı Müslüman mültecilere 12 milyon euro insani yardım yapacak.

29 Ekim 2021 Cuma 08:50
AB'den Arakanlı Müslümanlara 12 milyon euro yardım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yerlerinden edilmiş ve çatışmalardan etkilenen Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere ilave insani yardım sağlayacak.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, 884 binden fazla Arakanlı Müslüman mültecinin Bangladeş'te olduğu anımsatılarak, söz konusu mültecilerin kamplarda yaşadığı ve insani yardıma muhtaç oldukları kaydedildi.

12 milyon euro ek yardım

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AB'nin Bangladeş ve Myanmar'daki Arakanlı Müslüman mültecilere 12 milyon euro ek yardım sağlayacağı bildirilen açıklamada, AB'nin 2017 yılından beri Bangladeş, Myanmar ve bölgeye toplam 283 milyon euro yardım tahsis ettiği belirtildi.

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakanlı Müslümanlara yönelik "etnik temizlik"

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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