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AB'den Akdeniz'de Libya'ya Yönelik Silah Ambargosunu Uygulamak İçin Yeni Operasyon Kararı

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKALARI YÜKSEK TEMSİLCİSİ JOSEP BORRELL

AB'den Akdeniz'de Libya'ya Yönelik Silah Ambargosunu Uygulamak İçin Yeni Operasyon Kararı

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKALARI YÜKSEK TEMSİLCİSİ JOSEP BORRELL

17 Şubat 2020 Pazartesi 16:21
AB'den Akdeniz'de Libya'ya Yönelik Silah Ambargosunu Uygulamak İçin Yeni Operasyon Kararı
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AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKALARI YÜKSEK TEMSİLCİSİ JOSEP BORRELL

"SİYASİ İSTEK OLDUĞU MÜDDETÇE HİÇBİR ŞEY İMKANSIZ DEĞİLDİR. BAKANLARLA YENİ BİR SİYASİ ANLAŞMA ÜZERİNDE MUTABIK KALDIK. BU ÇERÇEVEDE AKDENİZ'DE YENİ BİR OPERASYON BAŞLATACAĞIZ"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacaklarını duyurdu.

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Brüksel'de düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyinin ardından basına açıklamalarda bulunan Borrell, dışişleri bakanlarının Libya konusunda önemli bir siyasi anlaşmaya vardığını duyurdu.

Borrell, uzun tartışmalardan sonra alınan kararın AB'nin bölgede daha fazla rol oynamasının önünü açacağını belirterek "Siyasi istek olduğu müddetçe hiçbir şey imkansız değildir. Bakanlarla yeni bir siyasi anlaşma üzerinde mutabık kaldık. Bu çerçevede Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacağız." diye konuştu. 

Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için 2015'te başlatılan "Sophia Operasyonu"nun 20 Mart'ta sonlandırılacağını açıklayan Borrell, yeni operasyonun Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamayı amaçladığını ifade etti.

Borrell, operasyonda hava, uydu ve deniz unsurlarının yer alacağını aktararak "Sophia Operasyonu Libya kıyılarını koruyordu. Yeni operasyon daha çok silahların geldiği doğuya odaklanacak." dedi.

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Son Güncelleme: 17.02.2020 19:26
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