AB'den ABD vatandaşlarına ETIAS vizesi mecburiyeti geliyor

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının da Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek için vize başvurusunda bulunması gerekecek.

Cuma günü, AB resmi sitesinde yapılan açıklamada, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) programı kapsamında 2021'den itibaren ABD, Japonya ve Venezuela'nın da aralarında bulunduğu toplam 60 ülke vatandaşlarının AB Schengen Bölgesi'ne gitmek için başvuruda bulunması gerekeceği duyuruldu.

AB ile karşılıklı vize serbestisi anlaşması yapan ABD’nin, anlaşmaya rağmen AB ülkeleri vatandaşlarından Amerika Esta Vizesi uygulamasını devam ettiriyordu. Bu program kapsamında ABD’ye seyahat edecek olan kişilerin seyahatlerinden önce ESTA başvurusu yaparak sistem tarafından onay almaları gerekiyordu.

ESTA'nın AB versiyonu olan ETIAS'a internet üzerinde 7 euroluk ücret karşılığında başvuru yapılabilecek. ETIAS vizesi alanlar böylelikle, 90 gün ya da daha kısa süreli kalışlar için AB’ye turistik ya da ticari amaçlarla Shengen Vizesi almadan seyahat edebilecek.Türkiye'de vatandaşlarına Shengen vizesi uygulandığı için ETIAS istenmeyecek.

Amaç, yasa dışı göç ve terörle mücadele

2016'da Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen bu düzenlemenin yasa dışı göç ve terörle mücadele kapsamında kararlaştırıldığı belirtildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker 2016'da yaptığı konuşmasında, "Sınırlarımızdan kimlerin geçtiğini bilmemiz gerekir. Bu şekilde, Avrupa’ya kimlerin seyahat ettiğini kendileri buraya gelmeden bileceğiz.”

Bazı AB ülkeleri vizesiz ABD'ye gidemiyor

Çoğu AB üyesi ülke vatandaşı ABD'ye vizesiz seyahat edebiliyor, ancak bazı Avrupa ülkeleri bu imtiyazdan faydalanamıyor. Polonya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan ve Romanya vatandaşları ABD'ye gitmek istediklerinde ayrı vize almaları gerekiyor. Bu ülkeler, Brüksel'in Washington'a karşı bu konuda sert bir tutum almasını talep ediyor.