Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233
Suçüstü yakalandı
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Uyuşturucu zanlısı mahkemede fenalık geçirdi
UYUŞTURUCU ZANLISI MAHKEMEDE FENALIK GEÇİRDİ
İkametgahında kaçak 450 paket sigara bulundu
İKAMETGAHINDA KAÇAK SİGARA BULUNDU                                                      
8 Mart çekilişi gerçekleşti
8 MART ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ
banner282
Flaş Haber
Suçüstü yakalandı
Kapat

AB'den ABD vatandaşlarına ETIAS vizesi mecburiyeti geliyor

AB'den ABD vatandaşlarına ETIAS vizesi mecburiyeti geliyor

09 Mart 2019 Cumartesi 11:08
AB'den ABD vatandaşlarına ETIAS vizesi mecburiyeti geliyor

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının da Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek için vize başvurusunda bulunması gerekecek.

Cuma günü, AB resmi sitesinde yapılan açıklamada, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) programı kapsamında 2021'den itibaren ABD, Japonya ve Venezuela'nın da aralarında bulunduğu toplam 60 ülke vatandaşlarının AB Schengen Bölgesi'ne gitmek için başvuruda bulunması gerekeceği duyuruldu.

AB ile karşılıklı vize serbestisi anlaşması yapan ABD’nin, anlaşmaya rağmen AB ülkeleri vatandaşlarından Amerika Esta Vizesi uygulamasını devam ettiriyordu. Bu program kapsamında ABD’ye seyahat edecek olan kişilerin seyahatlerinden önce ESTA başvurusu yaparak sistem tarafından onay almaları gerekiyordu.

ESTA'nın AB versiyonu olan ETIAS'a internet üzerinde 7 euroluk ücret karşılığında başvuru yapılabilecek. ETIAS vizesi alanlar böylelikle, 90 gün ya da daha kısa süreli kalışlar için AB’ye turistik ya da ticari amaçlarla Shengen Vizesi almadan seyahat edebilecek.Türkiye'de vatandaşlarına Shengen vizesi uygulandığı için ETIAS istenmeyecek.

Amaç, yasa dışı göç ve terörle mücadele
2016'da Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen bu düzenlemenin yasa dışı göç ve terörle mücadele kapsamında kararlaştırıldığı belirtildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker 2016'da yaptığı konuşmasında, "Sınırlarımızdan kimlerin geçtiğini bilmemiz gerekir. Bu şekilde, Avrupa’ya kimlerin seyahat ettiğini kendileri buraya gelmeden bileceğiz.”

Bazı AB ülkeleri vizesiz ABD'ye gidemiyor
Çoğu AB üyesi ülke vatandaşı ABD'ye vizesiz seyahat edebiliyor, ancak bazı Avrupa ülkeleri bu imtiyazdan faydalanamıyor. Polonya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan ve Romanya vatandaşları ABD'ye gitmek istediklerinde ayrı vize almaları gerekiyor. Bu ülkeler, Brüksel'in Washington'a karşı bu konuda sert bir tutum almasını talep ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Ab Etias
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin'den Rus kadınların güzelliği için teşekkür
Putin'den Rus kadınların güzelliği için teşekkür
ABD'de keçiye 'fahri belediye başkanı' unvanı
ABD'de keçiye 'fahri belediye başkanı' unvanı
ABD'de en fazla Müslümanlar ayrımcılığa uğruyor
ABD'de en fazla Müslümanlar ayrımcılığa uğruyor
Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı
Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı
Volkswagen 2023 yılına kadar 5 bin kişiyi daha işten çıkarabilir
Volkswagen 2023 yılına kadar 5 bin kişiyi daha işten çıkarabilir
Almanya'da Müslüman biri başbakan olabilir mi?
Almanya'da Müslüman biri başbakan olabilir mi?
Airbnb deneyimleri: Konakladığımız evlerde biri bizi gözetliyor mu?
Airbnb deneyimleri: Konakladığımız evlerde biri bizi gözetliyor mu?
Brüksel mahkemesi: "PKK terör örgütü değil"
Brüksel mahkemesi: "PKK terör örgütü değil"
Pentagon: Türkiye Rusya'dan S-400 alırsa sonuçları ağır olur
Pentagon: Türkiye Rusya'dan S-400 alırsa sonuçları ağır olur
Ortodoks Yahudi erkekler Kudüs'te Musevi kadınların ibadet etmesini engellemeye çalıştı
Ortodoks Yahudi erkekler Kudüs'te Musevi kadınların ibadet etmesini engellemeye çalıştı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner304

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim