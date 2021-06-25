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25 Haziran 2021 Cuma gündemi
25 Haziran 2021 Cuma gündemi
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AB'de yetişkinlerin yüzde 60'ı aşılanmış olacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 60'ının 27 Haziran itibarıyla COVID-19'a karşı ilk doz aşıyı almış olacağını açıkladı.

25 Haziran 2021 Cuma 09:40
AB'de yetişkinlerin yüzde 60'ı aşılanmış olacak
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi sırasında AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarına COVID-19 salgınıyla mücadele ve aşılamalardaki son durum hakkında sunum yaptı.

Von der Leyen'in paylaştığı bilgilere göre, AB ülkelerine 27 Haziran'a kadar 424 milyon doz COVID-19 aşısı teslim edilmiş ve bunların 346 milyonu uygulanmış olacak

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Yine 27 Haziran'a kadar AB ülkelerinde yaklaşık 220 milyon doz aşı yapılacak. Böylece AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 60'ına ilk doz aşı yapılmış olacak.

AB’ye yapılacak aşı teslimatı

Von der Leyen, gelecek aylarda aşı üreticilerinin AB'ye yapacağı teslimatlarla ilgili de planları paylaştı. Buna göre bu yılın üçüncü çeyreğinde AB'ye 497 milyon doz, dördüncü çeyrekte ise 399 milyon doz aşı teslim edilmesi öngörülüyor.

AB Komisyonu Başkanı, aşılamaların istikrarlı şekilde ilerlediğini, ikinci çeyrekteki teslimat hedeflerinin aşıldığını söyleyerek, "Aşılamaları daha da hızlandırmalıyız" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ab AşılamaUrsula Von Der Leyen
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