banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87677
ALTIN
248.164
DOLAR
6.0044
STERLİN
7.5956
EURO
6.6971
Gazimağusa’da eroin
GAZİMAĞUSA’DA EROİN
Çatalköy’de hile ile hırsızlık
ÇATALKÖY’DE HİLE İLE HIRSIZLIK
Otobüs terminalinde uyuşturucu ile yakalanan üç genç tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Başıbüyük kenevir yetiştirdi
BAŞIBÜYÜK KENEVİR YETİŞTİRDİ
banner307

AB'de “taht oyunları“ başladı

AB'de “taht oyunları“ başladı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:02
AB'de “taht oyunları“ başladı

Gayriresmi bir zirve için akşam yemeğinde buluşan liderler, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonuçlarını değerlendirerek, Avrupa Birliğinin (AB) yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlattı.
Brüksel'deki toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AP seçimlerine katılım oranının son 25 yılın en yükseği olduğuna değinerek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tusk, seçim sonuçlarına göre AP'nin seçmenleri daha iyi temsil eden bir şekil aldığını belirterek, Parlementonun ulusal hassasiyetlere dayalı farklılıkları daha iyi yansıtacağı değerlendirmesinde bulundu.

banner317
Yeni AB Komisyonu başkanının, seçilebilmesi için Birliğin kurucu anlaşmaları gereği AP'nin ve AB Konseyinin de onayını alması gerektiğini anımsatan Tusk, bundan sonraki süreçte AB kurumlarının başkanlarının belirlenmesi için AP ve AB üyesi ülkelerin temsil edildiği Konsey ile istişarelere başlayacağını ifade etti.
Tusk, "Bugünkü toplantıda sadece süreci ele aldık, başkanlıklar için isimler ise gündeme gelmedi." dedi.
Öte yandan, Tusk, seçmenlerin Avrupa yanlısı partilere oy vermesinin önemli bir nedeninin de Brexit olduğunun altını çizdi.
 

Son Güncelleme: 29.05.2019 10:49
Anahtar Kelimeler:
Ab Taht Oyunları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huaweı Yaptırımların İptali İçin Abd Mahkemesine Başvurdu
Huaweı Yaptırımların İptali İçin Abd Mahkemesine Başvurdu
Reuters: Abd Türk Pilotlara F-35 Eğitimini Sonlandırmayı Ciddi Bir Şekilde Düşünüyor
Reuters: Abd Türk Pilotlara F-35 Eğitimini Sonlandırmayı Ciddi Bir Şekilde Düşünüyor
Johnson & Johnson'a 17,5 Milyar Dolarlık Ağrı Kesici davası
Johnson & Johnson'a 17,5 Milyar Dolarlık Ağrı Kesici davası
Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor
Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor
Esed rejiminin saldırılarında ölen sivil sayısı 24’e yükseldi
Esed rejiminin saldırılarında ölen sivil sayısı 24’e yükseldi
Merkel'den Avrupa'ya yükselen “aşırı sağ“ uyarısı
Merkel'den Avrupa'ya yükselen “aşırı sağ“ uyarısı
ABD yönetiminden AP seçimlerine tebrik
ABD yönetiminden AP seçimlerine tebrik
ABD'nin Ohio eyaletinde hortum bir can aldı
ABD'nin Ohio eyaletinde hortum bir can aldı
"donald Trump Hükümetinin Temsilcileri Yine İzole Edildi"
Ab Liderleri, Ap Seçimleri Sonrasında Birliğin Yeni Başkanlarını Belirlemek İçin Brüksel'de Bir Araya Geldi
Ab Liderleri, Ap Seçimleri Sonrasında Birliğin Yeni Başkanlarını Belirlemek İçin Brüksel'de Bir Araya Geldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim