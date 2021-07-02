AB'de plastiksiz dönem başlıyor

Avrupa Birliği'nde (AB) 2019 yılında çıkarılan ve tek kullanımlık plastik ürünlere yasak getiren düzenleme cumartesi günü tüm üye ülkelerde yürürlüğe giriyor.

Plastik tabak, çatal, bıçak, bardak, kulak çubuğu, balon çubuğu gibi ürünlerin yanı sıra polistirenden (PS) üretilmiş fast-food ambalajları, tek kullanımlık kaplar, gibi ürünler de kullanımdan kalkacak.

Tek kullanımlık plastik ürünlerin, balıkçılık gereçleriyle birlikte AB'deki denizlerde bulunan çöplerin yüzde 70'ini oluşturduğu belirtiliyor.

Hijyenik pedler, plastik içerikli sigara filtreleri gibi alternatifi bulunmayan ürünler ise ilk aşamada yasaktan muaf tutuldu. Ancak bu ürünlerin üzerinde, tüketicileri çevreye verilen zarar konusunda uyarıcı ibarelerin bulunması zorunlu kılınıyor.

SAATTE 320 BİN PLASTİK BARDAK

Alman Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede saatte yaklaşık 320 bin tek kullanımlık bardak çöpe atılıyor. Tek kullanımlık ürünlerin ambalajları ve tek kullanımlık tabak, çatal, bıçaklar 2017 yılında 346 bin tondan fazla çöp oluşturdu. AB düzenlemesinde yasaklanan ürünlerin park, sokak ve kamuya açık alanlardaki çöplerin yüzde 20'sini oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

Tek kullanımlık ürünlerin artması belediyelerin çöp hizmetleri üzerindeki yükü de artırıyor. Çöplerin toplanmasının belediyelere yılda 700 milyon euroya mal olduğu belirtiliyor.

Plastik kap, bardak ve çatal, bıçaklar sokaktaki çöplerin yüzde 20'sini oluşturuyor.

STOKLAR KULLANILABİLECEK

Yasağın etkilerinin hemen görülmesi beklenmiyor. Dükkan, büfe ve restoran gibi işletmeler, ellerindeki plastik ürün stoklarını tüketinceye kadar kullanmaya devam edebilecek. Ancak bu ürünlerin ithal edilmesi ve piyasaya sürülerek dolaşıma sokulması yasak.

Yasak yürürlüğe girmeden önce pek çok işletme, bambu çatal ya da kağıt pipet gibi alternatif ürünlere yönelmişti.

Ancak tüketici koruma dernekleri, alternatiflerin her zaman sağlıklı olmadığı uyarısında bulunuyor. Avrupa Tüketiciler Derneği, alternatif çatal, bıçak, kap gibi ürünlerin kimyasallar içerebildiği ve doğada tamamen çözünebilir olmadığı eleştirisinde bulunmuştu.

ALÜMİNYUM VE KAĞIT UYARISI

Alman Tüketiciler Merkezi de plastiğin yerine otomatik olarak kağıt kullanılmasının ormanların yok edilmesi gibi sonuçlara yol açabileceği, bunun da iklim değişikliğiyle mücadeleyi baltalayacağı uyarısı yaptı. Kuruluş, alüminyum kapları da üretim sürecindeki yüksek enerji tüketimi nedeniyle tavsiye etmediğini bildirdi.

Tüketici örgütleri, yiyecek ya da içeceklerin, kişilerin yanında götürdükleri kap ve bardaklara doldurulabileceği örneklere şimdiden rastlandığına dikkat çekerek sık kullanılabilen çelik ya da polipropilen (PP) ürünleri tavsiye ediyor.