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AB'de 32 milyon kişi yoksulluk sınırında çalışıyor

AB'de 32 milyon kişi yoksulluk sınırında çalışıyor

30 Ocak 2019 Çarşamba 08:51
AB'de 32 milyon kişi yoksulluk sınırında çalışıyor

Avrupa'da işsiz ve evsiz insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Birçok işçi veya çalışan da yüksek yaşam maliyetleri ve güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle yoksulluk sınırında bulunuyor.

Jose ve Eva-Marie Avrupa Birliği ülkelerinde yoksulluk riski altında bulunan 113 milyon kişiden sadece biri. Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Yoksullukla Mücadele Ağı'nın konu ile ilgili raporu tanıtıldı. Panele katılan Jose hayatın giderek zorlaştığını söyledi: "Kosta Rika'da yaşıyordum, acilen İspanya'ya geri dönmek zorunda kaldım çünkü kardeşim çok hastaydı. Buraya geldikten hemen sonra kardeşim hayata veda etti. İspanya'da sosyal yardım alabilmek için bir yıl beklemek zorunda kaldım. Çalışanlar artık daha yoksul, çalışıyorlar ve maaşlarını alıyorlar ancak işlerini yapamıyorlar."

AB vatandaşlarının yüzde 22,5'i yoksulluk sınırında
Araştırma Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 22,5'inin yoksulluk sınırında bulunduğunu gösteriyor.

Raporda, Avrupa Birliği'nde zor koşullara rağmen hayatını sürdürmeye çalışan ve yoksulluk sınırında bulunan çalışanların oranı yüzde 9,6 yani 32 milyon kişi olarak belirtiliyor.

Enerji, gıda, sağlık fiyatları artıyor
Yoksulluk üzerinde etkili olan faktörler arasında düşük maaşlar, güvencesiz çalışma koşulları, uygun konuta erişimin güçleşmesi, enerji, gıda ve sağlık fiyatlarının artması gösteriliyor.

Avrupa Yoksullukla Mücadele Ağı'nın siyasi koordinatörü Sian Jones "Avrupa Birliği'nin vatandaşları değil pazarları memnun etmeye çalıştığını görüyoruz. Vergi adaletine ihtiyacımız var. Devletlere yatırım yapabileceğinizin garantisini sağlayabilecek yeniden dağıtım sistemlerine ihtiyacımız var. Böylece istihdam sağlanabilecek." ifadelerine yer verdi.

AB genelindeki yoksulluk oranı, dünyayı derinden sarsan 2008 krizi öncesine kıyasla hala yüzde 4 oranında daha yüksek.

Anahtar Kelimeler:
ABYoksulluk Sınırı
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