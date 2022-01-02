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AB bunu tartışıyor: Euro’nun üzerine Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğrafını koyalım

Avrupa Merkez Bankası, dönem dönem yeni basılacak Euro kağıt paralar için yeni yüzler arıyor. İşte bunun için, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nden Avrupa Parlamentosu’na seçilen Liberal Partili (FDP) Moritz Körner’den bir teklif geldi. Körner, "koronavirüs aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin ile onlar gibi önemli Avrupalıların banknotların üzerine basılmasını" önerdi.

02 Ocak 2022 Pazar 10:24
AB bunu tartışıyor: Euro’nun üzerine Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğrafını koyalım

Welt am Sonntag Gazetesi'ne önerisiyle ilgili bir açıklama getiren Körner, “Çalışmaları milyonlarca hayatı kurtardı. Yaşam öyküleri ise, uyum, ilerleme, girişimcilik, akademik mükemmellik ve açık göçmen toplumuna örnek olmaları için çok güzel” yorumunu yaptı.

Avrupa Merkez Bankası, 1 Ocak 2002'de tam olarak hayatımıza giren Euro banknotlarını yeniden tasarlama sürecini başlattı.

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KARAR İKİ YIL SONRA

Bu süre içinde çeşitli kesimlerden görüş ve yorumlar alınacak. 2024 yılında ise yeni banknotlar için karar verilecek.

Gazete, Özlem Şahin ile Uğur Şahin'in fotoğraflarını, 50 Euro'luk banknot üzerine bu şekilde hazırladı. Bu teklifin de, diğer önerilerle birlikte dikkate alınması bekleniyor.

Bu arada, Almanya'da aşılama çalışmaları da çeşitli kampanyalarla devam ediyor. Özellikle yaşlı kuşağın Omicron'dan etkilenmemesi için çalışılırken Almanya, 80 milyon dozluk yeni BioNTech aşısı satın aldığını açıkladı.

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