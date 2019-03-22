AB Brexit için İngiltere’ye iki tarih verdi

Avrupa Birliği liderleri, saatler süren tartışmanın ardından, İngiltere Başbakanı Theresa May'in talebi üzerine, 29 Mart'ta sona ermesi kararlaştırılan Brexit sürecinin, 22 Mayıs'a kadar uzatılmasını kabul etti. Ancak bunu İngiliz parlamentosunun, önümüzdeki hafta Brexit Anlaşması'nı oylaması şartına bağladı. Parlamento'da oylama yapılamazsa ya da anlaşma reddedilirse, AB liderleri, İngiltere'den 12 Nisan'a kadar 'anlaşmasız ayrılık' ya da 'Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılma' alternatiflerinden birisini seçmesini istedi. Öneriyi kabul eden Theresa May, "AB'den kesin ayrılacağız. Ama ben anlaşmalı ayrılmak istiyorum" dedi.

Brexit çıkmazını aşmak üzere Brüksel'de bir araya gelen AB devlet ve hükümet başkanları uzun süren tartışmaların ardından, May'in ek süre talebini 'kısaltarak' kabul etti. Zirvenin ardından açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin uzatma talebini, anlaşmanın oylanması şartıyla kabul ettiklerini açıkladı. Tusk, "Avrupa Konseyi iki senaryoyu içeriyor. Birincisinde anlaşma parlamento tarafından kabul edilirse, 22 Mayıs'a kadar uzatmayı kabul edeceğiz. Ancak kabul edilmezse, 12 Nisan'a kadar ne istediklerini bize bildirecekler" dedi.

AB liderleri, 17 ay boyunca müzakere edilen 585 sayfalık Brexit Anlaşması'nın yeniden müzakere edilmesine ise kapıları tümüyle kapattı.

​MAY: "KESİN AYRILACAĞIZ"

Zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen Theresa May ise, kendisinin anlaşmalı ayrılık için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Bir İngiliz gazetecinin "Gerçekten AB'den çıkacak mıyız, yoksa yine oyalama süresi mi alındı?" sorusu üzerine, May, "Evet AB'den çıkacağız. Haftaya anlaşmayı yeniden parlamentoya sunacağım. Parlamento halkın referandumla dile getirdiği karara saygı duymalı. Ben anlaşmalı ayrılıktan yanayım. Ama eğer anlaşma kabul edilmezse o zaman seçimleri organize etmemiz gündeme gelecek. Ben bunu istemiyorum. Artık parlamentonun bir karar vermesi lazım" diye konuştu.

Uzun ve tartışmalı geçen zirvenin ardından rahatlamış görünen Theresa May, Avrupa Konseyi'nin kararıyla İngiliz parlamentosunun önünde artık daha net bir takvim olduğunu, böylece önümüzdeki hafta daha net karar alacağına inandığını da dile getirdi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

AB liderleri, "anlaşmasız ayrılığın sorumluluğunu almamak için getirdiği ikili senaryoyla aslında kararı tümüyle Londra'ya bırakarak, sorumluluğu Brüksel'den uzaklaştırdı. AB içindeki gelecekleri konusunda şimdi tümüyle İngiliz hükümeti ve parlamentosu karar verecek.

May, AB'nin kendisine sunduğu ikili öneriyi önümüzdeki hafta başında parlamentoya götürecek ve bu önerileri parlamentoda oylatacak. Eğer İngiliz Parlamentosu üçüncü kez 'hayır' diyerek Brexit anlaşmasını reddederse, top AB'ye geçecek. İngiliz Parlamentosu'nun oylamasının ardından gelecek hafta duruma göre AB liderleri yeniden olağanüstü toplantıya çağırılabilecek. AB liderlerinin, anlaşmadan geri adım atılmaması kararında ısrar etmesi durumunda korkulan ve tam bir ekonomik kaos anlamı taşıyan "no deal" yani anlaşmasız ayrılık gündeme gelecek.

Eğer anlaşma kabul edilirse teknik sürecin tamamlanması için 22 Mayıs'a kadar süre verilecek ve İngiltere ve AB mevcut anlaşmayla ayrılacak.

Eğer İngiltere, anlaşmasız ayrılmak yerine, Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanmayı kabul ederse, o zaman bu kararını 12 Nisan'dan önce AB yönetimine bildirecek. Bu durumda, İngiltere'ye 1 yılı aşkın süre verilebilecek. Ancak bu süre içinde, hükümetin düşmesi, May'in görevden gitmesi, yeniden referandum yapılması ya da İngiltere'de seçime gidilmesi de dahil pek çok ihtimal gündeme gelebilecek.