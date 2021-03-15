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AB, Brexit anlaşmasını ihlal gerekçesiyle İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı

Avrupa Birliği (AB), Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlattı.

15 Mart 2021 Pazartesi 16:15
AB, Brexit anlaşmasını ihlal gerekçesiyle İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı
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Avrupa Birliği (AB), Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlattı.

AB Komisyonu, İngiltere'nin Kuzey İrlanda'ya gidecek ürünlere gümrük denetimi yapmayı erteleme kararının ardından açıklama yayımladı.

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Açıklamada, AB Komisyonu'nun Brexit Ayrılık Anlaşması'ndaki iyi niyet yükümlülüğünü ve Kuzey İrlanda Protokolü'nün ilgili hükümlerini ihlal ettiği için İngiltere'ye resmi bildirim mektubu gönderdiği kaydedildi.

Böylece, İngiltere'ye karşı hukuku ihlal sürecinin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, Kuzey İrlanda protokolüne tam olarak uyulması talep edildi.

İngiltere'nin söz konusu mektuba 1 ay içinde yanıt vermesi gerekiyor. AB Komisyonu, İngiltere'nin yanıtını tatmin edici bulmazsa gerekçeli görüş hazırlayıp konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşıyacak.

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Son Güncelleme: 15.03.2021 17:33
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