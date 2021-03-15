AB, Brexit anlaşmasını ihlal gerekçesiyle İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı

Avrupa Birliği (AB), Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlattı.
AB Komisyonu, İngiltere'nin Kuzey İrlanda'ya gidecek ürünlere gümrük denetimi yapmayı erteleme kararının ardından açıklama yayımladı.
Böylece, İngiltere'ye karşı hukuku ihlal sürecinin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, Kuzey İrlanda protokolüne tam olarak uyulması talep edildi.
İngiltere'nin söz konusu mektuba 1 ay içinde yanıt vermesi gerekiyor. AB Komisyonu, İngiltere'nin yanıtını tatmin edici bulmazsa gerekçeli görüş hazırlayıp konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşıyacak.