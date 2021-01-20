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AB, Boeing 737 Max'in uçuş yasağını gelecek hafta kaldırıyor

Avrupa Birliği, meydana gelen kazaların ardından uçuş yasağı getirilen Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarına gelecek hafta uçuş izni vermeyi planlıyor.

20 Ocak 2021 Çarşamba 09:20
AB, Boeing 737 Max'in uçuş yasağını gelecek hafta kaldırıyor
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Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı Direktörü Patric Ky, 2018 ve 2019'da meydana gelen kazaların ardından uçuşu yasaklanan ABD'li üretici Boeing'in 737 Max uçaklarına ilişkin açıklama yaptı.

Ky, Boeing 737 Max uçaklarının Avrupa'da uçuşa tekrar başlamasına yönelik son iznin gelecek hafta verileceğini duyurdu.

Kazaların nasıl gerçekleştiği konusunun netlik kazandığını ifade eden Ky, uçakların güvenliğini artırmaya yönelik yapılan değişiklilerin uçuş güvenliği kriterlerini yerine getirdiğini söyledi.

ABD ve Brezilya, Boeing 737 Max'ların ticari uçuşlarını geçen yıl başlatmıştı.

Uçuş kontrol sistemindeki hata

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Boeing, "737 Max " tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı.

189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazalar sonrası hava sahaları bu uçağa kapandı

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

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Son Güncelleme: 20.01.2021 10:25
Anahtar Kelimeler:
ABBoeing 737 Max
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