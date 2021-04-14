banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici açıklamalara devam etmeli
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici...
banner376
Flaş Haber
Saner'den erken seçim tarihi!
Kapat

AB, BioNTech-Pfizer'dan 1,8 milyar doz aşı almaya hazırlanıyor

14 Nisan 2021 Çarşamba 16:30
AB, BioNTech-Pfizer'dan 1,8 milyar doz aşı almaya hazırlanıyor
banner337

BİONTECH-PFİZER, İKİNCİ ÇEYREKTE 50 MİLYON İLAVE DOZ AŞI TESLİM EDECEK

Avrupa Birliği (AB), BioNTech-Pfizer ile 1,8 milyar ilave doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak üzere müzakerelere başladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Kovid-19 ile mücadele ve AB'nin aşı stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgının ciddi biçimde tehdit olmayı sürdürdüğünü ifade eden Von der Leyen, zamana karşı yarıştıklarını ve hedeflerinin yetişkin nüfusun yüzde 70'ini hızla aşılamak olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "AB'de 100 milyon aşılamaya ulaştık. Bu 100 milyon dozun yüzde 25'inden fazlası ikinci doz aşı. 27 milyondan fazla Avrupalı tam aşılandı." diye konuştu.

banner341
Aşılama sürecini desteklemek için çalıştıklarını belirten Von der Leyen, "BioNTech-Pfizer ile aşı teslimatını hızlandırmak üzere anlaşmaya vardığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyorum. BioNTech-Pfizer, ikinci çeyrekte 50 milyon ilave doz aşı teslim edecek." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, söz konusu 50 milyon doz aşının daha önce dördüncü çeyrekte teslim edilmesinin planlandığını, şimdi bunun öne alındığını, ikinci çeyrekte BioNTech-Pfizer'ın AB'ye toplam 250 milyon doz aşı sağlayacağını bildirdi.

YENİ AŞI SÖZLEŞMESİ

BioNTech-Pfizer ile üçüncü aşı alım sözleşmesi için bugün müzakerelere başladıklarını bildiren Von der Leyen, "Bu sözleşme, 2022 ve 2023 döneminde 1,8 milyar ilave doz aşının teslim edilmesini öngörüyor." dedi.

Von der Leyen, söz konusu aşı alım müzakerelerini hızla tamamlamayı beklediklerini, diğer şirketlerle de benzer sözleşmeler yapabileceklerini aktardı.

banner360
Son Güncelleme: 14.04.2021 16:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Hollanda'da kısıtlamalar gevşetiliyor
Hollanda'da kısıtlamalar gevşetiliyor
Çin'den ABD'ye uyarı: Ateşle oynamayı bırak
Çin'den ABD'ye uyarı: Ateşle oynamayı bırak
COVID-19 dünya genelinde en az 1060 gazetecinin canına mal oldu
COVID-19 dünya genelinde en az 1060 gazetecinin canına mal oldu
NATO müttefiklerinden Ukrayna'ya destek
NATO müttefiklerinden Ukrayna'ya destek
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan mesajı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan mesajı
Birçok ülke Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı
Birçok ülke Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı
Dünya Sağlık Örgütü, pazarlarda vahşi hayvan satışının durdurulması çağrısı yaptı
Dünya Sağlık Örgütü, pazarlarda vahşi hayvan satışının durdurulması çağrısı yaptı
ABD'de Johnson&johnson aşısı kullanımının durdurulması önerildi
ABD'de Johnson&johnson aşısı kullanımının durdurulması önerildi
Çinli yetkiliden aşı açıklaması: Yanlış anlaşıldım
Çinli yetkiliden aşı açıklaması: Yanlış anlaşıldım

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim