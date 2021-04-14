AB, BioNTech-Pfizer'dan 1,8 milyar doz aşı almaya hazırlanıyor

BİONTECH-PFİZER, İKİNCİ ÇEYREKTE 50 MİLYON İLAVE DOZ AŞI TESLİM EDECEK

Avrupa Birliği (AB), BioNTech-Pfizer ile 1,8 milyar ilave doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak üzere müzakerelere başladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Kovid-19 ile mücadele ve AB'nin aşı stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgının ciddi biçimde tehdit olmayı sürdürdüğünü ifade eden Von der Leyen, zamana karşı yarıştıklarını ve hedeflerinin yetişkin nüfusun yüzde 70'ini hızla aşılamak olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "AB'de 100 milyon aşılamaya ulaştık. Bu 100 milyon dozun yüzde 25'inden fazlası ikinci doz aşı. 27 milyondan fazla Avrupalı tam aşılandı." diye konuştu.

Aşılama sürecini desteklemek için çalıştıklarını belirten Von der Leyen, "BioNTech-Pfizer ile aşı teslimatını hızlandırmak üzere anlaşmaya vardığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyorum. BioNTech-Pfizer, ikinci çeyrekte 50 milyon ilave doz aşı teslim edecek." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, söz konusu 50 milyon doz aşının daha önce dördüncü çeyrekte teslim edilmesinin planlandığını, şimdi bunun öne alındığını, ikinci çeyrekte BioNTech-Pfizer'ın AB'ye toplam 250 milyon doz aşı sağlayacağını bildirdi.

YENİ AŞI SÖZLEŞMESİ

BioNTech-Pfizer ile üçüncü aşı alım sözleşmesi için bugün müzakerelere başladıklarını bildiren Von der Leyen, "Bu sözleşme, 2022 ve 2023 döneminde 1,8 milyar ilave doz aşının teslim edilmesini öngörüyor." dedi.

Von der Leyen, söz konusu aşı alım müzakerelerini hızla tamamlamayı beklediklerini, diğer şirketlerle de benzer sözleşmeler yapabileceklerini aktardı.