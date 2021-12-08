AB Bilgi Merkezi tarafından seminer ve çalıştay düzenlendi

AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında küresel ve bölgesel düzeyde çalışmalar yürüten Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW) Komitesi'nin eski Başkanı ve şu anki üyesi Prof. Dr. Feride Acar etkinliğe ana konuşmacı olarak katıldı.

Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty açılış konuşmasında, dünyada her üç kadından birinin fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmakta olduğunu belirtti ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin halen dünya çapında en yaygın ve en yıkıcı insan hakları ihlallerinden birisi olduğunu vurguladı.

Docherty, ayrıca, AB 2020-2025 Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’ne değinerek, Avrupa Komisyonu'nun toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemek ve bunlarla mücadele etmek, mağdurları desteklemek ve onları koruyarak failleri sorumlu tutmak için elinden gelen her şeyi yapacağını taahhüt ettiğini belirtti.

ACAR

Acar sunumunda, kadına yönelik şiddetin bu dünyadaki her toplumu etkilediğini vurgulayarak, şiddetin evde, işte, okullarda, sokakta, internette, her yerde meydana geldiğini ve kadınların hemen hemen yarısının sözlü, fiziksel veya çevrimiçi cinsel tacize maruz kaldıklarını belirtti.

İstanbul Sözleşmesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından etkilenmiş reçete niteliğinde, yükümlülüğü devletlere ve sivil toplumlara veren her şeyden önce bir insan hakları sözleşmesi olduğunu ifade eden Acar, toplumlarda bu konudaki sorunların bilgi eksikliğinden değil bilinenleri hayata geçirememekten kaynaklandığını aktardı.

Dört saati aşkın bir süre boyunca 50’den fazla katılımcının katkı koyduğu program, Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Dr. Ömür Yılmaz ve Avukat Aslı Murat'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Koruma ve Önleme Mekanizmaları” ile “Soruşturma ve Yargı Süreçleri”nin irdelendiği grup çalışmaları ile devam etti.

Grup çalışmalarında ele alınan konular Prof. Dr. Feride Acar ve diğer tüm katılımcılar ile paylaşılarak değerlendirmeler yapıldıktan sonra program sona erdi.