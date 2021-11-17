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AB, Belarus'tan Polonya sınırında güvenliği sağlamasını istedi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefonda görüşerek Polonya-Belarus sınırında güvenliğin tesis edilmesini istedi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 09:30
AB, Belarus'tan Polonya sınırında güvenliği sağlamasını istedi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iki gün önce de telefonda görüştüğü Makey ile AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Belarus hakkındaki görüşmelerle ilgili yeniden konuştuğunu bildirdi.

Borrell, "Belarus'un, AB ile sınır bölgelerinde güvenliği tesis etmesi için acil harekete geçmesi, ayrıca sınır bölgesinde mahsur kalan kişilerle ilgili insani duruma eğilmesi çağrısında bulundum." ifadesini kullandı.

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Belarus'tan Polonya ve diğer AB ülkelerine geçmek isteyen kişilerin sınıra yığılması AB ile Belarus arasında gerilimi artırmıştı. Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalışan gruplara Polonya güvenlik güçleri müdahale etmişti.

AB, Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerin Belarus tarafından siyasi araç olarak kullanıldığı suçlamasında bulunuyor. AB, bu nedenle Belarus'a beşinci kez yaptırım uygulama kararı aldı.

Ayrıca sınıra gelen kişilere yardım edecek kişi ve kuruluşların da kısıtlayıcı tedbirlere dahil edilmesi için yaptırım rejiminin çerçevesi AB Konseyi tarafından genişletilecek.

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Son Güncelleme: 17.11.2021 11:24
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