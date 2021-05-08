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AB, "Aşılarda fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının çözüm olmadığı görüşünde"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının kısa vadede sihirli bir çözüm olmadığını düşündüklerini, konuyu masaya somut bir teklif gelir gelmez görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 14:30
AB, "Aşılarda fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının çözüm olmadığı görüşünde"
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Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Portekiz'in Porto kentinde düzenlenen AB üyesi ülke liderlerinin gayriresmi toplantısı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da aşı üretimi ve dağıtımı konusunda ilerleme sağlandığına işaret eden Michel, AB ülkelerinin aşı konusunda "uluslararası dayanışma" gösterdiğini söyledi.

Michel, Avrupa'nın diğer ülkelere aşı ihracatına izin verdiğini anımsatarak, diğer aşı üreten gelişmiş ülkeleri de aşı ihraç etmeye çağırdı.

Kovid-19 aşılarındaki fikri mülkiyet hakları konusunda Michel, "Fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının kısa vadede sihirli bir çözüm olmadığını düşünüyoruz. Bu konuyu masaya somut bir teklif gelir gelmez görüşmeye hazırız." diye konuştu.

Michel, aşı üretimini dünyanın her yerinde artırmak gerektiğini sözlerine ekledi.

AB-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEK

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Von der Leyen de toplantı kapsamında AB-Hindistan Zirvesi düzenleyeceklerine işaret ederek, karşılıklı ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

AB ile Hindistan arasında ticaret ve yatırım alanında kullanılmayan potansiyel olduğunu belirten von der Leyen, "AB ve Hindistan arasında serbest ticaret, yatırım koruma ve coğrafi işaret anlaşmaları müzakerelerinin yeniden başlamasını dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Hindistan'ın özellikle dijitalleşme konusunda etkin bir konumda bulunduğunu dile getirerek, yapay zeka konusunda yüksek düzey çalışma grupları kuracaklarını anlattı.

ABD yönetimi, aşılarla ilgili fikri mülkiyet hakları konusunda tutumunda değişikliğe giderek bu hakların kaldırılması fikrine destek vermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu hafta içinde Kovid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda karar alınmadığını belirtmişti.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai de Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, DTÖ'de gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirmişti.

Fikri mülkiyet hakkının kaldırılması fikri yoksul ve bazı gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenirken bazı Batılı ülkeler ve ilaç şirketleri plana karşı çıkıyor.


 

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Son Güncelleme: 08.05.2021 15:06
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