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AB, aşılamanın hızlandırılmasını istiyor

Avrupa Komisyonu'nun aşı programından sorumlu üyelerinden Thierry Breton, Avrupa'nın bu yaz iyi bir turizm sezonu geçirebilmesi için "aşılamada bir sonraki vitese geçilmesi gerektiğini" söyledi.

29 Mart 2021 Pazartesi 14:00
AB, aşılamanın hızlandırılmasını istiyor
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Avrupa Birliği (AB) yürütme organının aşı görev gücüne başkanlık eden Breton, bir televizyon ve radyo kanalında yaptığı açıklamada, Birliğin temmuz ortasına kadar 420 milyon doz aşıyı uygulaması gerektiğini savundu.

'AB AŞILAMADA VİTES ARTIRMALI'

AB'nin toplu bağışıklığa ulaşması için bu rakamın gerekli olduğunu söyleyen Breton aşılama kampanyası için "Bir sonraki vitese geçmeliyiz" dedi.

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Haziran ayında planlanan ortak bir AB aşı sertifikasının uygulamaya konmasının seyahatin yeniden başlamasını destekleyeceğini de sözlerine ekledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, salgında üçüncü dalganın başladığını ve durumun "endişe" verici olduğunu söyleyerek, Avrupa'da hızla aşılama yapılmasının önemine işaret etmişti.

Aşı sertifikasının yaz aylarına kadar hazır olması öngörülüyor. "Dijital Yeşil Sertifikası"nı özellikle turizm gelirlerine ihtiyaç duyan İspanya ve Yunanistan gibi AB ülkeleri istiyor.

Fransa, Almanya, Belçika gibi ülkeler ise "adalet duygusunu zedeleyeceği" ve "ayrımcılığa yol açabileceği" gerekçesiyle belgeye şu an için karşı çıkıyor.

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Son Güncelleme: 29.03.2021 14:54
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