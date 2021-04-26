AB aşı tedarikini geciktirdiği için AstraZeneca'yı mahkemeye verdi

Avrupa Birliği (AB), taahhüt ettiği miktarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik edemeyen AstraZeneca firmasına karşı hukuki süreç başlattı.

AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında, aşı alım anlaşmalarını ihlal ettiği gerekçesiyle AstraZeneca şirketine karşı cuma günü dava açtıklarını açıkladı.

Firmayı, yapılan sözleşmenin bazı şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle mahkemeye verdiklerini belirten Keersmaecker, AstraZeneca'nın, taahhüt ettiği dozları zamanında teslim etmek üzere "güvenilir bir strateji" geliştirmediğini söyledi.

Keersmaecker, AB üyesi 27 ülkenin de hukuki sürece destek verdiğine işaret ederek, sözleşmede taahhüt edilen sayıda dozun hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlamak istediklerini kaydetti.

AB'nin AstraZeneca ile yaptığı anlaşmada 300 milyon doz aşı sağlanması ve talep edilmesi halinde 100 milyon ilave dozluk alım opsiyonu yer alıyordu.

AB, yılın ilk çeyreğinde 120 milyon doz aşı beklerken, şirket, sadece 30 milyon doz sağlayabilmişti. İkinci çeyrekte ise AB tarafı 180 milyon doz bekliyordu ancak firma, bu dönemde 70 milyon doz sağlayabileceğini açıklamıştı.

AB, yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor ve bu amaçla aşı tedarikini hızlandırmaya çalışıyor.

450 milyon nüfuslu AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon ve Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde 4 aşının kullanımına onay verdi. Bunlar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları kapsıyor.