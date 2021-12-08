banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Genel Kurul yarın toplanıyor
Koronavirüs 2 can daha aldı
Koronavirüs 2 can daha aldı
Girne-Lefkoşa Anayolu’nda feci kaza
Ölümlü kaza!
Boykot ve sokak mı dediniz!
Boykot ve sokak mı dediniz!
banner405

AB, Afganistan'daki diplomatik misyonunu birkaç hafta içinde kuracak

Avrupa Birliği (AB), Afganistan'daki ortak diplomatik misyonunu birkaç hafta içinde kurmaya hazırlanıyor.

08 Aralık 2021 Çarşamba 08:20
AB, Afganistan'daki diplomatik misyonunu birkaç hafta içinde kuracak

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, AB'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de "asgari bir mevcudiyet" bulundurma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Güvenlik nedeniyle detay vermek istemeyen Massrali, ortak diplomatik temsilciliğin başlamasının birkaç hafta içinde mümkün olabileceğini aktardı.

Massrali, temsilciliğin açılmasının "AB'nin Taliban'ı tanıdığı anlamına gelmeyeceğini" vurguladı.

AB yetkilileri, Afganistan'a yapılması planlanan insani yardımlar gibi konular başta olmak üzere bazı meselelerde geçici Taliban yönetimiyle ilişki kurulmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

banner341
AB dönem başkanlığını 1 Ocak'ta devralmaya hazırlanan Fransa, AB ülkelerinin Kabil'de ortak bir diplomatik misyon kurmasını önermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 Aralık'ta Katar'a yaptığı ziyarette, "Bazı Avrupa ülkeleri arasında büyükelçilerimizin bulunmasına imkan verecek ortak bir yer, bir organizasyon kurulmasını düşünüyoruz." demişti.

Macron, "Bu, Taliban'ın siyasi olarak tanınması veya Taliban ile siyasi diyalogdan farklı bir diplomatik girişim. Açabileceğimiz en kısa sürede bir temsilciliğimiz olacak." ifadesini kullanmıştı.

AB yetkilileri, NATO'nun Afganistan'dan bu yaz çekilmesinden sonra yönetimi alan ve geçici hükümet kuran Taliban'ı tanımayacaklarını ısrarla vurguluyor ancak bazı konularda diyalog ve iş birliği yapmaları gerektiğini belirtiyor.

banner360
Son Güncelleme: 08.12.2021 09:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB Bilgi Merkezi tarafından seminer ve çalıştay düzenlendi
AB Bilgi Merkezi tarafından seminer ve çalıştay düzenlendi
Dünya Eşitsizlik Raporu gelir eşitsizliğini ortaya koydu
Dünya Eşitsizlik Raporu gelir eşitsizliğini ortaya koydu
Dünyanın ilk bitki bazlı covid-19 aşısı Kanada'da üretildi
Dünyanın ilk bitki bazlı covid-19 aşısı Kanada'da üretildi
Boris Johnson ve ekibi yasak Noel partisi nedeniyle baskı altında
Boris Johnson ve ekibi yasak Noel partisi nedeniyle baskı altında
Amazon'un hizmetlerindeki kesinti birçok web sitesini etkiliyor
Amazon'un hizmetlerindeki kesinti birçok web sitesini etkiliyor
Fransa’da sosyal hizmet sektörü çalışanları greve gitti
Fransa’da sosyal hizmet sektörü çalışanları greve gitti
ABD ve AB ortak teknoloji rekabet politikası diyaloğu başlattı
ABD ve AB ortak teknoloji rekabet politikası diyaloğu başlattı
DSÖ Avrupa Direktörü'nden açıklamalar
DSÖ Avrupa Direktörü'nden açıklamalar
Dünyanın “karakutusu“ insanlığın iklim karnesini arşivleyecek
Dünyanın “karakutusu“ insanlığın iklim karnesini arşivleyecek
Pfizer veya Astrazeneca aşılarının ardından Moderna'nın yapılması bağışıklığı artırıyor
Pfizer veya Astrazeneca aşılarının ardından Moderna'nın yapılması bağışıklığı artırıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim