banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakalım kim kimden özür dileyecek!
Bakalım kim kimden özür dileyecek!
58'i yerel, 76 pozitif vaka
58'i yerel, 76 pozitif vaka
Tarım Bakanlığı: “Hellim tescili projesi kapsamında çalışmalar başladı”
Tarım Bakanlığı'ndan açıklama
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
banner376
Flaş Haber
58'i yerel, 76 pozitif vaka
Kapat

AB, ABD'nin seyahat kısıtlamalarını kaldırmasından memnun

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıları tamamlanmış AB vatandaşlarına seyahat kısıtlamalarını kaldırmasını memnuniyetle karşıladı.

21 Eylül 2021 Salı 10:15
AB, ABD'nin seyahat kısıtlamalarını kaldırmasından memnun

AB Komisyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tam aşılı AB vatandaşlarının çok yakında ABD'ye yeniden seyahat edebileceğine yönelik açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrı kalmış aileler ve dostlar için uzun süredir beklenen bir adım. Bu aynı zamanda iş dünyası için de iyi haber." ifadelerine yer verildi.

AB Komisyonunun turizmden sorumlu üyesi Thierry Breton da Washington'da Amerikalı muhataplarıyla bugün yaptığı görüşmenin ardından gelen karardan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Tam aşılı AB vatandaşlarının ABD'ye seyahat edebileceğini belirten Breton, AB'nin aşılama kampanyasındaki başarısı göz önünde bulundurulduğunda ABD yönetiminin mantıklı bir karar verdiğini ifade etti.

banner341
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da uzun süredir beklenen bu karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Schinas, sadece yetkililerin ve ayrıcalıklı kişilerin değil halkın da seyahat etmesi gerektiğini, Avrupa'nın halkın en fazla aşılandığı kıta olduğunu vurguladı.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2020'de Schengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinden ABD'ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasağının 26 Ocak'ta kalkacağını açıklamıştı. Biden yönetimi ise 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra söz konusu kısıtlamaların devam edeceğini duyurmuştu.

AB, haziranda ABD vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmıştı ancak geçen ay sonunda üye ülkeler için yayımladığı tavsiye kararında ABD'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu ülkeden mecburi olmayan seyahatlere izin verilmemesini istemişti.

banner360
Son Güncelleme: 21.09.2021 10:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japon Umeno ile Kodama yaşayan en yaşlı ikiz
Japon Umeno ile Kodama yaşayan en yaşlı ikiz
BM'den, Erdoğan-Guterres görüşmesine ilişkin açıklama
BM'den, Erdoğan-Guterres görüşmesine ilişkin açıklama
New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışı yapıldı
New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışı yapıldı
BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda koruyucu
BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda koruyucu
Netanyahu, Biden ile alay etti
Netanyahu, Biden ile alay etti
Dünya genelinde vaka sayısı 300 milyona yaklaştı
Dünya genelinde vaka sayısı 300 milyona yaklaştı
Kanepe minderi yemekten zevk aldığını söyleyen Adele’in itirafları şoke etti
Kanepe minderi yemekten zevk aldığını söyleyen Adele’in itirafları şoke etti
Japonya'da Chanthu Tayfunu nedeniyle 7 kişi yaralandı
Japonya'da Chanthu Tayfunu nedeniyle 7 kişi yaralandı
İran'da erişim engeline rağmen 45 milyon kişi Telegram kullanıyor
İran'da erişim engeline rağmen 45 milyon kişi Telegram kullanıyor
Dünya yörüngesine çıkan ilk turistler yeryüzüne döndü
Dünya yörüngesine çıkan ilk turistler yeryüzüne döndü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim