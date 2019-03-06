Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103583
ALTIN
224.457
DOLAR
5.4204
STERLİN
7.1276
EURO
6.1282
Trafik kazası: 2 yaralı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
İçki hırsızları yakalandı
İÇKİ HIRSIZLARI YAKALANDI
Taşkıran'ın icraatları ortaya çıkıyor
TAŞKIRAN'IN İCRAATLARI ORTAYA ÇIKIYOR
Mağusa’da bu da oldu! Karısıyla sevişme sahnelerini kayda aldı
MAĞUSA’DA BU DA OLDU!
banner282

AB, 825 bin kişiye vatandaşlık verdi

AB, 825 bin kişiye vatandaşlık verdi

06 Mart 2019 Çarşamba 13:46
AB, 825 bin kişiye vatandaşlık verdi

AB ÜLKELERİ, 2017'DE 825 BİN KİŞİYE VATANDAŞLIK VERİRKEN, EN FAZLA VATANDAŞLIK ALANLAR FASLILAR, ARNAVUTLAR, HİNTLER, TÜRKLER, ROMANYALILAR, PAKİSTANLILAR VE POLONYALILAR OLDU

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2017'de 825 bin kişiye vatandaşlık verdi. 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2017'ye ait AB ülkelerinin vatandaşlık verilerini açıkladı. 

Buna göre, AB ülkeleri 2017'de 825 bin kişiye vatandaşlık verirken, bu rakamın yüzde 83'ünün AB vatandaşı olmayan ya da herhangi bir ülke vatandaşlığı bulunmayan kişilerden oluştuğu tespit edildi.

Yüksek oranda yaşadıkları ülkede vatandaşlık alanlar Faslılar, Arnavutlar, Hintler, Türkler, Romanyalılar, Pakistanlılar ve Polonyalılar olarak ön plana çıkarken, bu grup toplam vatandaşlık verilen kişilerin yüzde 34'ünü oluşturdu. 

AB'den ayrılma sürecinde olan İngiltere vatandaşlarının başka bir AB üyesi ülkeden vatandaşlık talebi ise 2016'ya göre iki kattan fazla arttı. 2016'da 6 bin 555 İngiliz vatandaşı başka AB ülkesinin vatandaşlığını alırken, bu rakam 2017'de 14 bin 911'e yükseldi. 

YAKLAŞIK 30 BİN TÜRK AB VATANDAŞI OLDU

Verilere göre, 2017'de 29 bin 900 Türk, AB vatandaşlığı aldı. 

Türklerin yüzde 50'si Alman vatandaşlığı alırken, yüzde 17,8'i Fransa, yüzde 9,9'u ise Hollanda vatandaşı oldu.

Son Güncelleme: 06.03.2019 17:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Einstein'ın Kaleme Aldığı 110 Belge İlk Kez Sergilendi
Einstein'ın Kaleme Aldığı 110 Belge İlk Kez Sergilendi
Nijerya'daki Şiddet Olayları
Nijerya'daki Şiddet Olayları
Doğu Avrupa'da Kadınların Yüzde 70'i Şiddet Ve Tacize Maruz Kalıyor
Doğu Avrupa'da Kadınların Yüzde 70'i Şiddet Ve Tacize Maruz Kalıyor
Avusturya Deaş'a Katılan Vatandaşlarını Geri Almayacak
Avusturya Deaş'a Katılan Vatandaşlarını Geri Almayacak
Dünyada en ucuz ve en pahalı internet hangi ülkede?
Dünyada en ucuz ve en pahalı internet hangi ülkede?
Uluslararası Af Örgütü: Danimarka'daki kadın-erkek eşitliği yaşanan tecavüzleri maskeliyor
Uluslararası Af Örgütü: Danimarka'daki kadın-erkek eşitliği yaşanan tecavüzleri maskeliyor
Afrika güzeli Reis ile bir günlük Luanda turu
Afrika güzeli Reis ile bir günlük Luanda turu
Weber: Açık konuşalım, Türkiye AB üyesi olamaz
Weber: Açık konuşalım, Türkiye AB üyesi olamaz
Dünya'nın hava kalitesi karnesi: Her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor
Dünya'nın hava kalitesi karnesi: Her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor
İngiltere’de binlerce Türk girişimcinin gözü kalıcı oturum davasında
İngiltere’de binlerce Türk girişimcinin gözü kalıcı oturum davasında

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim