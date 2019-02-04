97 yaşında profesyonel model oldu!

Dünyanın en yaşlı moda ikonu Iris Apfel, en ünlü model ajanlarından IMG ile anlıştı. 97 yaşında modelliğe adım atan Apfel oldukça şaşkın ve heyecanlı...

Iris Apfel… O kendini ‘İhtiyar yıldız’ olarak tanıtsa da, moda dünyasında ‘Modanın nadir kuşu’ olarak biliniyor… Tüm servetini çantalara, kemerlere ve aksesuarlara yatırıyor. 98 yaşında bir moda ikonu ama o bunu kabul etmiyor, çünkü trendleri takip etmediğini söylüyor. Kıyafetleri yaklaşık 13 yıl önce müzede sergilendi. Zira müzelerde sergilenmeye layık bir gardıroba sahip… Stiliyle pek çok tasarımcıya ilham verdi.

2005’te MET Gala Iris’in kıyafetlerinin yer aldığı bir sergi düzenledi. Kıyafetler New York Metropolitan Müzesi’nde sergilendi ve bir anda herkes Iris Apfel’i merak etmeye başladı. İşte o gün Iris için dönüm noktasıydı. O ana kadar moda ile ilgilenmeyen 98’lik stil ikonu, bir anda moda yıldızlığı mertebesine ulaştı…

Iris popüler olunca kısa sürede bir kitap çıkardı. Markalar adeta teklifler yağdırdı. Kimi reklam yüzü olmasını istedi, kimi kapsül koleksiyon çıkarmasını kimi de ortak iş yapmayı teklif etti… Home Shopping ile bir mücevher ve aksesuar ortaklığı yaptı.

Alexis Bittar`ın 2015 Bahar Koleksiyonu`nun yüzü oldu. Bir ayakkabı koleksiyonu çıkardı. 2014’te Maysles tarafından ‘Iris’ adında bir belgesel çekildi. Apfel’in benzersiz moda stili ve kişisel şıklığını konu alan ve Eric Boman tarafından “Rare Bird of Fashion: The Irreverent Iris Apfel” adında bir kitap çıkarıldı. MAC, Celine, Saint Laurent ve Kate Spade markalarının reklam yüzü oldu…

Şimdi ise dünyaca ünlü modellik ajansı ve organizasyon şirketi IMG, 97 yaşındaki Iris Apfel'i modelleri arasına kattı. Apfel’e teklif götüren şirket, moda ikonunu ‘Model’ kadrosuna aldı… “Şimdiye kadar her işimi kendim yapmaya alışığım, bütün iş görüşlerimi kendim yürütüyordum, ilk defa bir ajansa bağlı çalışacağım, heyecanlıyım” diyen Apfel ise oldukça şaşkın. Sonuçta 97 yaşında dünyanın en önemli ajanslarından birinden teklif almak öyle kolay olmasa gerek…