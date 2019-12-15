9 yaşında mezun olacaktı, üniversiteyi bıraktı

Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 20'li yaşlardaki öğrenciler arasında diz üstü bilgisayarı ile uğraşan 9 yaşındaki Laurent Simons'un önümüzdeki günlerde lisans eğitimini tamamlayarak 'dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını' alması beklenirken, üniversite yönetimi, Laurent'in 26 Aralık'dan önce mezun olmasının gerçekçi olamayacağını savundu ve 9 yaşındaki çocuğun geçmesi gereken sınav sayısının fazlalığına değindi.

Laurent'in ailesi Lydia ve Alexander Simons çifti ise üniversitenin sunduğu bu takvimi kabul etmediği için oğullarının eğitimine son verdi. Baba Alexander, üniversite yönetiminin Laurent'i 'intihalle' suçlamasının da bu olayda bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

En genç üniversite mezunu olacaktı

145 IQ'ya sahip olduğu bildirilen Laurent Simons henüz 6 yaşındayken liseye girmiş, ardından Hollanda'nın Eindhoven Teknik Üniversitesi'ne geçen ve en az üç yılda tamamlanan elektrik mühendisliği bölümünü 1 senede bitirme aşamasına gelmişti.

Dahi çocuğun lisans diplomasını almak üzere sadece birkaç sınava daha girmesi ve final projesini tamamlaması gerekiyordu.

Laurent, böylelikle 10. doğum günü olan 26 Aralık'tan önce, rekorun şu anki sahibi Michael Kearney'i geçmek ve 'en genç üniversite mezunu' olmak istiyordu.

Şu anda dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elinde tutan kişi, 10 yaşında ABD'deki Alabama Üniversitesi'nden mezun olan Michael Kearney.