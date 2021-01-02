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9 bin hayvan itlaf edilecek!

Danimarka’nın Jutland Yarımadası'ndaki Viborg Belediyesi'nin sınırlarında yer alan Lövel köyündeki çiftlikte kuş gribine rastlandı. Çiftlikteki 9 bin kümes hayvanı itlaf edilecek.

02 Ocak 2021 Cumartesi 09:15
9 bin hayvan itlaf edilecek!
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Gıda ve Kontrol İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Serum Enstitüsü tarafından yılın ilk günü yapılan kontrollerde söz konusu çiftlikteki kümes hayvanlarında H5N8 virüsü tespit edildi.

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Çiftlikteki yaklaşık 9 bin kümes hayvanının, virüsün yayılmasını önlemek için itlaf edileceğini açıklayan Gıda ve Kontrol İdaresi, kümes hayvanı yetiştirilen çiftliklerde yaban kuşlarına karşı önlem alınmasını istedi.

Danimarka’da son aylarda görülen kuş gribi nedeniyle Japonya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur’un da aralarında yer aldığı bazı ülkeler, geçici olarak bu ülkeden yumurta ve kümes hayvanı ithalatını durdurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Kuş Gribi
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