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8 yaşındaki YouTuber Ryan’ın 2019'daki geliri 26 milyon dolar oldu

Oyuncak tanıtımı videoları yapan sekiz yaşındaki Ryan Raji, 26 milyon dolarlık geliriyle bu yıl YouTube'dan en çok para kazanan kişi oldu.

8 yaşındaki YouTuber Ryan’ın 2019'daki geliri 26 milyon dolar oldu

Oyuncak tanıtımı videoları yapan sekiz yaşındaki Ryan Raji, 26 milyon dolarlık geliriyle bu yıl YouTube'dan en çok para kazanan kişi oldu.

19 Aralık 2019 Perşembe 14:32
8 yaşındaki YouTuber Ryan’ın 2019'daki geliri 26 milyon dolar oldu

22,9 milyon takipçisi olan "Ryan's World" adlı hesabın sahibi Ryan, geçen yıl da 22 milyon dolarlık geliriyle Forbes dergisinin en çok kazananlar listesinde ilk sırada yer almıştı.

İlk 10'daki YouTuber'ların toplam geliri 2019'da 162 milyon dolara ulaştı.

Annesi, babası ve ikiz kardeşiyle Teksas'ta yaşayan Ryan Raji, oyuncak videolarıyla her gün milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Ryan'ın 2016'da yayımladığı bir videosu 1,9 milyar kez izlendi. 5 dakika 56 saniyelik bu videoda Ryan, bahçelerindeki şişme su kaydırağına gizlenmiş plastik sürpriz yumurtaları buluyor.

Listede ikinci sırada yer alan Dude Perfect'te 30'lu yaşlardaki beş arkadaş oyuncaklarla oynuyor.

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Altı farklı hesabında 107 milyon abonesi olan beş yaşındaki Anastasia Radzinskaya listeye bu yıl girdi. Anastasia, babasıyla çektiği videolarla tanınıyor.

Serabral palsi (beyin felci) hastası olarak doğan Anastasia annesinin tedavisi sırasında çektiği videolarla üne kavuşmuştu. Rusya'da doğan Anastasia, Florida'da yaşıyor.

'YOUTUBER'LARIN ÇOK AZI BAŞARILI OLABİLİYOR"

İnternet kültürü üzerine yazılar yazan, "YouTubers" adlı kitabın yazarı Chris Stokel-Walker, Ryan Raji'nin "uç bir örnek" olduğunu belirterek YouTuber olmak isteyenlerin çok azının başarılı olabildiğine dikkat çekti.

Stokel-Walker, BBC'ye "YouTuber'ların yüzde 96,5'i ABD'deki yoksulluk sınırının üstünde bir gelir edemiyor. İçerik üreticilerinin sayısı sürekli artıyor ve rekabet büyüyor" dedi.

Amerikan düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi'ne göre içinde çocukların olduğu YouTube videoları, yüksek sayıda abonesi olan hesaplardan yayımlanan diğer videolardan ortalama üç kat daha fazla izleniyor.

Son Güncelleme: 19.12.2019 17:50
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