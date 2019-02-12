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8 yaşındaki küçük kız pandaların bulunduğu dev kafese düştü

8 yaşındaki küçük kız pandaların bulunduğu dev kafese düştü

12 Şubat 2019 Salı 09:08
8 yaşındaki küçük kız pandaların bulunduğu dev kafese düştü

Çin'in orta bölgelerinde yer alan Çıngdu (Chengdu) şehrindeki bir hayvanat bahçesinde, küçük bir kız çocuğu pandaların bulunduğu bölgeye düştü. Sekiz yaşında olan ve adının açıklanmadığı kız çocuğu, pandaları görmek için düzenlenen etkinlikte duvarların üstüne çıkınca dengesini kaybederek 2 metre yüksekten aşağı yuvarlandı.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayınladığı görüntülerde etraftaki diğer ziyaretçilerin büyük panik yaşadığı görülürken, küçük kız hayvanat bahçesinde görevli bir rehber tarafından kurtarıldı. Önce uzatılan bambu sopasıyla kendini yukarı çekemeyen kızı birkaç kişinin tuttuğu rehber kurtarmayı başardı.

Zararsız olduğu bilinen ve otobur tek ayı cinsi olan pandaların küçük kıza yaklaşmasıysa, çığlıkların artmasına neden oldu. Küçük kız olayı yara almadan atlatırken, her ihtimale karşı hastaneye götürülerek sağlık durumu kontrol edildi.

Çin'in en büyük sembollerinden biri olan siyah beyaz pandalar normal şartlarda insanlara saldırmıyor. Sadece etobur cinsi kırmızı pandalar saldırgan olabiliyor. Ancak büyük pençelere ve sivri dişlere sahip olmaları kimilerini korkutabiliyor. 2008'de Hong Kong Ocean Park ve 2016'da Nançang Hayvanat Bahçesi'nde bakıcılarına saldıran pandalar, bu kişileri ayağından ısırarak derin yaralar açmıştı.

Çin'de soyu tükenen pandaların yurt dışına çıkarılmasına izin verilmiyor. Ülkede pandaları öldürmek idamla cezalandırılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kız Panda
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