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8 yaşındaki çocuğu timsah yuttu

Endonezya’da arkadaşlarıyla nehirde oynayan kız çocuğuna timsah saldırdı ve yuttu. 8 yaşındaki çocuğun kalıntılarına günler sonra ulaşıldı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 09:00
8 yaşındaki çocuğu timsah yuttu

Endonezya’nın Buru Adası'nda 8 yaşındaki kız çocuğu timsahın saldırısına uğradı. Saldırı, Suci Ramadhani adlı kız arkadaşlarıyla birlikte nehirde oynarken meydana geldi.

Bölge sakinleri kısa sürede olay yerine geldi ve timsahı mızrakla bıçakladı. Ancak timsahın midesini kestiklerinde kızın kalıntılarının içeride olmadığı fark edildi.

Küçük kızın kalıntıları olaydan 2 gün sonra bulundu.

9 yaşında bir çocuk daha kayıp

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Nehrin tuzlu su timsahlarıyla istila edildiği biliniyor. Bölge sakinleri son 10 yılda en az iki timsah saldırısı gerçekleştiğini ifade etti.

Yetkilier aynı bölgede 9 yaşındaki bir çocuğun kaybolması üzerine bir timsahın saldırısına uğramış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Rapora göre çocuk evinin yakınındaki nehirde yüzüyordu. Bir saat sonra arkadaşları çocuğun timsah saldırısına uğradığını haber verdi.

Arama çalışmaları devam ediyor

Arama kurtarma ekipleri, timsahı ve çocuğu bulmak için yerel yetkililere katıldı.

Ekip, aramanın ilk gününde bir timsah yakaladı ancak midesini kestiklerinde herhangi bir kalıntı bulamadı. Çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

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