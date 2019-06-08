banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93809
ALTIN
251.285
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4491
EURO
6.5701
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
METEOROLOJİ’DEN TOZ UYARISI
Girne’de soyulan kuyumcu açıklama yaptı
GİRNE’DE SOYULAN KUYUMCU AÇIKLAMA YAPTI
Kaza yapıp kaçtı
KAZA YAPIP KAÇTI
Kazasız gün geçmiyor
KAZASIZ GÜN GEÇMİYOR
banner307

79 yaşındaki seri katilin 60 cinayetle bağlantısı ortaya çıktı

ABD'nin en büyük seri katili olarak adlandırılan 79 yaşındaki Samuel Little’ın 14 eyalette 60 kadını öldürdüğü tespit edildi.

79 yaşındaki seri katilin 60 cinayetle bağlantısı ortaya çıktı

ABD'nin en büyük seri katili olarak adlandırılan 79 yaşındaki Samuel Little’ın 14 eyalette 60 kadını öldürdüğü tespit edildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:26
79 yaşındaki seri katilin 60 cinayetle bağlantısı ortaya çıktı

Ülkenin en büyük seri seri katili olduğu belirtilen Samuel Little'ın geçtiğimiz yıl, 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda 60'dan fazla cinayetle ilişkisi olduğu tespit edildi. Teksas savcısı Bobby Bland, 1970 ve 2005 yılları arasında gerçekleştirilen cinayetlerle ilgisi araştırmaların devam ettiğini, Little'ın 60'dan fazla cinayetle ilişkisi olduğunu açıkladı.

İTİRAF ETMİŞTİ

ABD’de 3 kadını öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Little, başka bir hapishaneye nakledildiği sırada 90 kadını öldürdüğünü itiraf etmişti. FBI’ın şimdiye kadar bu cinayetlerden 60'ıyla Little ile ilişkilendirebildi. Soruşturmada Little'ın savunmasız kadınları hedef aldığı belirlendi. Göçebe bir hayatı olan Little'ın ilk kez 1956’da tutuklanmış, hırsızlık, uyuşturucu ve kadın ticareti gibi suçlardan hüküm giymiş ardından serbest kalmıştı. 2012'de tekrar gözaltına alınan Little'ın 1980'lerde işlenen ve faili bulunamayan üç cinayetle ilişkisi olduğu belirlenmişti. Kadınlar boğularak öldürülmüş ve Little'ın DNA örnekleriyle cinayetler aydınlanmıştı. Little, 2014’te üç ayrı müebbet cezasına çarptırılmıştı. Başka bir hapishaneye nakledilmek isteyen Little bunun karşılığında FBI'a konuşmayı kabul etmişti. Başka bir hapishaneye nakledilen Little, karşılığında 90 cinayet işlediğini itiraf etmişti.

Öte yandan Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seri katil Little’ın öldürdüğü kadınlara ait robot çizimleri, kimliklerinin tespiti için bu yıl kamuoyuyla paylaşmıştı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“İran’a karşı tarihin en ağır ambargoları uygulanıyor“
“İran’a karşı tarihin en ağır ambargoları uygulanıyor“
Malezya'daki kabine görüşmelerinde dijital cihaz yasağı...
Malezya'daki kabine görüşmelerinde dijital cihaz yasağı...
Almanya’da çevreciler Başbakanlık yakınlarında kamp kurdu
Almanya’da çevreciler Başbakanlık yakınlarında kamp kurdu
Bakın dünyanın en sağlıklı ülkesi neresi?
Bakın dünyanın en sağlıklı ülkesi neresi?
Nato Üyelerinden Baltık Denizi'nde Dev Tatbikat...
Nato Üyelerinden Baltık Denizi'nde Dev Tatbikat...
Hindistan'daki Kum Fırtınası Ve Yıldırım Can Almaya Devam Ediyor
Hindistan'daki Kum Fırtınası Ve Yıldırım Can Almaya Devam Ediyor
İran'dan Abd'nin Yeni Yaptırımlarına Tepki
İran'dan Abd'nin Yeni Yaptırımlarına Tepki
Fenomen kedi trafik kazasında öldü!
Fenomen kedi trafik kazasında öldü!
Uzmanlardan korkutan uyarı: 3 ay sonra Dünya’ya çarpabilir
Uzmanlardan korkutan uyarı: 3 ay sonra Dünya’ya çarpabilir
UNICEF 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini bildirdi
UNICEF 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini bildirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim