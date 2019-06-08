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780 ton sahte kıyma gıda yardımı yapan derneklere satıldı

780 ton sahte kıyma gıda yardımı yapan derneklere satıldı

08 Haziran 2019 Cumartesi 08:53
780 ton sahte kıyma gıda yardımı yapan derneklere satıldı

Fransa'da yoksullara yardım eden Kızıl Haç gibi derneklere 780 ton sahte kıyma satıldığı ortaya çıktı. 5,2 milyon euro değerindeki kıymaların içerisinde et yerine yağ, kas yerine ise deri konulduğu öğrenildi.

Fransa'nın Kızıl Haç, Les Restos du Coeur, Fransa Secours Populaire ve Fransa gıda bankası gibi yoksul insanlara gıda yardımı yapan derneklerine sahte kıyma satıldığı soruşturma sonucu açığa çıktı. Yolsuzluğa bulaşanlar "aldatma ve organize sahtekarlık" suçlarından 2 yıl hapis ve 1,5 milyon euro para cezasıyla karşı karşıya.

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Kıymaların kokusu, tadı ve renklerindeki anormal farklılık fark edildiğinde dernekler alarm verdi. Dağıtımın askıya alınmasının ardından yolsuzluğa karşı hizmet veren yetkililerin incelemeleri sonucu kıymaların içine et ve kas yerine hayvanların derisi ve yağının katıldığı tespit edildi. Kıymaya katılması yasak olan soya ve nişasta ile karıştırılan kıymaların içinde tekrar işlenmiş et bulundu.

7 milyon euro değerinde kıyma satıldı

2018 Temmuz'undan 2019 Mart ayına kadar satılan kıymaların içerisinde gerçek et dışında birçok madde bulunuyor. Çok düşük kalitede olan bu hammaddeler sağlık açısından tehlike oluşturmuyor. Fransız şirket bu 7 milyon euro değerinde "sahte" kıymayı satmayı başardı.

Açılan soruşturmada kıymaların kâr marjını artırmak ve üretim maliyetini düşürmek için Polonya'da üretildiği saptandı. Ekonomi ve Finans Bakanlığı Devlet Sekreteri Agnès Pannier-Runacher, adaletin sağlanacağını söyledi. Pannier-Runacher, "Bu şirketler için verilen bir mesajdır: Bu bir suçtur ve 2 yıla kadar hapis cezası bir milyon euronun üzerindeyse para cezası var. Savcılığa iletilecektir." açıklaması yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Sahte Kıyma Gıda Yardımı Yapan Derneklere Satıldı
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