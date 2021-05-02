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72 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfedildi

Japon bilim insanları, fosilleşmiş kemikleri 72 milyon yıl öncesine ait toprak katmanında bulunan ördek gagalı dinozoru "yeni bir tür" olarak kayda geçti. Dinozora "Yamatosaurus izanagii" ismi verildi.

02 Mayıs 2021 Pazar 22:15
72 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfedildi
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Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, amatör fosil toplayıcılarından Kişimoto Şingo, 2004'te Hyogo eyaletinin Awaji Adası'nda kemikler buldu.

Türünün ilk keşfi

72 milyon yıl önceki "Geç Kretase" dönemine dayanan toprak katmanındaki fosilleşmiş kemikleri, Hokkaido Üniversitesinden Prof. Kobayaşi Yoshitsugu öncülüğündeki ekip analiz etti.

Yıllar süren analiz sonucunda fosilleşmiş kemiklerin "Hadrosauridae" türünde ördek gagalı otobur bir dinozora ait olduğu tespit edildi.

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8 metre uzunluğa ve 4-6 ton ağırlığa sahip olduğu hesaplanan dinozor keşfinin "türünün ilk keşfi" olduğu kaydedildi.

İsmi, "Yamatosaurus izanagii" oldu

Dinozora bilimsel olarak "Yamatosaurus izanagii" ismi verildi. "İzanagii" isminin Awaji Adası'yla bağlantılı Japon masallarında bahsedilen bir "ilah" olduğu açıklandı.

Keşif sürecine ait detaylı çalışmalar, "Scientific Reports" isimli İngiliz bilim dergisinde yayımlandı.

Fosilleşmiş kemikler ay ortasında Hyogo eyaletindeki bir müzede sergilenecek.

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Anahtar Kelimeler:
DinazorKalıntıJaponya
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